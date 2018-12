MØTTE OPP FOR OBAMA: Tidligere president George H.W. Bush utenfor Kongressen i Washington på dagen da tidligere president Barack Obama inntok Det hvite hus i 2009. Foto: Reuters

USAs 41. president George H.W. Bush er død

Tidligere president i USA George H.W. Bush er død, 94 år gammel.

George Herbert Walker Bush var president i USA fra 1989 til 1993, og var USAs 41. president. Hans sønn, George W. Bush, var også tidligere president i USA mellom 2001 og 2009.

– Jeb, Neil, Marvin, Doro og jeg er triste for å kunngjøre at etter 94 bemerkelsesverdige år, er vår kjære far død, skriver hans sønn George W. Bush i en uttalelse.

– George H.W. Bush var en mann av høyeste karakter og den beste pappaen en sønn eller datter kunne ha bedt om.

Washington Post melder om at 94-åringen gikk bort fredag.

– Hele Bush-familien er takknemlig for medfølelsen og for dem som har bedt for pappa, og for kondolansene fra våre venner og medborgere, skriver George W. Bush.

Bush ble født i Milton i Massachusetts den 12. juni i 1924, og var sønn av Prescott Bush og Dorothy Walker.

Under 2. verdenskrig tjenestegjorde Bush som flyger for den amerikanske marinen i Stillehavet. Samme år som krigen tok slutt giftet han seg med Barbara Pierce og begynte deretter på prestisjeuniversitetet Yale.

Med en bachelorgrad i Økonomi i baklommen, tok han med seg familien til Texas og begynte å jobbe i oljebransjen. Innen han fylte 40 år hadde han tjent sin første million, og eide sitt eget oljeselskap.

Som republikaner hadde han en lang politisk karriere før han ble president. Bush var blant annet visepresident fra 1981 til 1989, da Ronald Reagan satt ved roret i Det hvite hus.

Ekteparet Bush hadde seks barn. En av døtrene døde derimot av leukemi da hun var bare tre år gammel.

Hans kone Barbara Bush gikk bort i april , 92 år gammel. Paret hadde da vært gift i 73 år.

USAs president

20. januar 1989 ble George Herbert Walker Bush tatt i ed som USAs 41. president. Fra Bush sin tid som president var han spesielt kjent for å ha vært med å føre stormakten gjennom den siste delen av den kalde krigen.

I løpet av hans første år i Det hvite hus falt Berlin-muren. Så møttes han og Sovjet-lederen Mikhail Gorbatsjov i et toppmøte på Malta noen uker senere. Toppmøtet skulle bane vei for Den kalde krigens slutt.

Obama kondolerer

Den tidligere presidenten Barack Obama hyller Bush i en uttalelse lagt ut på Twitter .

– Amerika har mistet en patriot og en ydmyk tjener i George Herbert Walker Bush. Mens våre hjerter er tunge i dag, er de også fylt med takknemlighet, skriver Obama og sender sin kondolanse til familien.

– Våre tanker er med hele Bush-familien i kveld – og alle som ble inspirert av George og Barbaras eksempel.

USAs president Donald Trump hyller også den tidligere presidenten i en uttalelse lagt ut på Twitter .

– President Bush har alltid funnet måter å legge listen høyere. Som en ung mann, var han kaptein på baseball laget til Yale, deretter ble han den yngste flyger for den amerikanske marinen under andre verdenskrig.

– Med god dømmekraft, sunn fornuft og ufattelig lederskap, ledet president Bush vår nasjon, og verden, til en fredelig og seirende slutt på den kalde krigen.