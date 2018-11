1 av 3 ETTERFORSKER: Ulike myndigheter samlet seg onsdag i Colts Neck, New Jersey for å etterforske huset der to voksne og to barn ble funnet døde i etter en husbrann tirsdag. Noah K. Murray / TT NYHETSBYRÅN

New Jersey: Familie på fire drept

2018-11-21

Deretter skal huset de bodde i ha blitt påtent.

21.11.18

To voksne og to barn ble tirsdag funnet døde i sitt herskapshus i den amerikanske byen Colts Neck, New Jersey, melder CNN .

Ifølge lokale påtalemyndigheter skal familien skal ha blitt drept, og huset de bodde i deretter satt i brann.

– Etterforskningen vår har i dag vist at alle fire dessverre, og trist nok, har vært ofre for dødsvold på et tidspunkt før brannen ble startet, sa talsmann Christopher Gramiccioni for påtalemyndigheten i Monmouth Countys onsdag.

De to voksne er identifisert som Keith og Jennifer Caneiro. Gramiccioni opplyser de med noe usikkerhet har identifisert barna som Caneiro-ekteparets åtte- og elleve år gamle barn.

Keith Caneiro skal ha blitt skutt og ble funnet foran huset, mens de tre andre ble funnet innendørs, alvorlig brannskadet. Ifølge Gramiccion har myndighetene ingen grunn til å tro at det er noe selvmordsmotiv som ligger bak hendelsen.

Undersøker mulig sammenheng med brann påsatt av avdødes bror

AP skriver kunngjøringen om den tragiske hendelsen bare kom noen timer etter Keith Caneiros bror ble siktet for å bevisst å ha startet en brann i sitt eget hjem 16 kilometer unna i Ocean Township.

Ifølge CNN er broren mistenkt for å sette huset sitt i brann mens kona og parets to døtre befant seg inne i huset. Ingen ble skadet, men han risikerer fem til ti år i fengsel og skal møte i retten 28. november.

Keith og broren kal være oppført som ledere i teknologibyrået, Square One.

Myndighetene undersøker nå om det er noen sammenhenger mellom de to brannene.