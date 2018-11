SPIONANKLAGET: Frode Berg fotografert i forbindelse med et fengslingsmøte i Moskva tingrett i juni, sammen med sin forsvarer Ilja Novikov. Nå har rettssaken startet mot russeren som er utpekt som Frode Bergs medsammensvorne av den russiske påtalemyndigheten. Foto: Jørgen Braastad

Interfax: Høyforræderi-rettssak mot utpekt informant har startet i Moskva

UTENRIKS 2018-11-28T12:56:08Z

Rettssaken mot Aleksej Zjitnjuk (24), som av den russiske påtalemyndigheten er blitt utpekt for å være informanten som skal ha overlevert topphemmelige militære dokumenter til Frode Berg, har startet i Moskva.

Publisert: 28.11.18 13:56

– Rettssaken går bak lukkede dører, siden saksdokumentene er klassifisert som «topp hemmelig», sier en pressetalsperson ved byretten i Moskva til det russiske nyhetsbyrået Interfax .

Frode Berg ble i fjor arrestert, mistenkt for å ha mottatt topphemmelige dokumenter om den russiske Nordflåten fra russiske Aleksej Zjitnjuk (24), men russeren skal allerede ha vært fengslet da Berg ankom landet . De russiske etterforskerne står imidlertid fortsatt på at Zjitnjuk skal ha gitt Frode Berg hemmelig informasjon om den russiske marinen.

Forsvarer: – Ingen kobling

Frode Bergs russiske forsvarer Ilja Novikov bekrefter overfor VG at han har sett den siste utviklingen i saken angående Zjitnjuk.

– Ja, jeg så det. Fortsatt kan jeg ikke si noe som helst om denne mannen. Han er ikke en del av Frodes historie. Kanskje vil de bruke han som en illustrasjon, for å fremstille det som om menn som han var Bergs medsammensvorne. Men det er ingen direkte kobling der, sier Novikov til VG.

Den russiske advokaten bekrefter at han har spurt sin klient om den forræderitiltalte russeren, men at Berg har forklart at de ikke har noen kobling.

– Ingenting er noen gang sikkert, men jeg tror ikke det er noen kobling der, sier Novikov til VG.

Risikerer 20 års fengsel

Zjitnjuk ble arrestert i november i fjor, siktet for brudd på paragraf 275 i den russiske straffeloven, som omhandler høyforræderi, og har en strafferamme på opptil 20 års fengsel.

Interfax siterer en anonym kilde på at Zjitnjuk tidligere skal ha jobbet ved avdelingen for interne saker i det nordøstlige administrative distriktet i Moskva. I 2015 skal han ha sagt opp jobben og skal deretter ha begynt å jobbe i sikkerhetsavdelingen i et selskap i Moskva, som skal ha hatt en avtale om å levere elektronikk til den russiske marinen, ifølge Interfax-kilden.

Den samme kilden hevder at den russiske sikkerhetstjenesten ble oppmerksom på den angivelige koblingen mellom Zjitnjuk og nordmannen, og at de skal ha blitt avslørt i november 2017. 5. desember i fjor ble Frode Berg pågrepet utenfor hotellet der han bodde midt i sentrum av Moskva.

Tror det blir rettssak snart

Frode Bergs norske forsvarer tror det går mot en snarlig rettssak.

– Vi ser at mange av restriksjonene for Frode er opphevet og vi har fått signaler om at etterforskningen er i ferd med å avsluttes. Det tar vi som et godt tegn, sier Brynjulf Risnes til VG.

– Det er ventet et nytt fengslingsmøte i begynnelsen av desember og vi håper at en dato vil bli satt for en rettssak på nyåret, forhåpentligvis så tidlig som i januar, sier Risnes.