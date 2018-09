HOVMOD FOR FALL: SD-leder Jimmie Åkesson blir møtt med kritikk fra egne rekker etter det svenske valget. Foto: Krister Sørbø

Jimmie Åkesson kritiseres internt: – Fremsto kunnskapsløs

UTENRIKS 2018-09-14T08:12:04Z

Kilder i Sverigedemokraterna uttrykker overfor Aftonbladet misnøye med partileder Jimmie Åkessons valgkamp.

Publisert: 14.09.18 10:12 Oppdatert: 14.09.18 10:24

Det innvandringsfiendtlige partiet Sverigedemokraterna svevde høyt på meningsmålingene før søndagens valg. Men selv om partiet var det som økte soleklart mest, hadde nok flere håpet på enda høyere oppslutning.

Aftonbladet skriver fredag at flere kilder i partiet legger noe av skylden at valgresultatet deres endte på 17,6 prosent på den ubestridte partilederen Jimmie Åkesson.

Ifølge kildene skal han blant annet ha fremstått som nonchalant og kunnskapsløs da han i et intervju med Svenska Dagbladet ble spurt ut om partiets budsjettforslag.

– Hovmod står for fall. Han tror at han står over budsjettsaker. Han vil gi inntrykk av at hans store oppdrag er å redde landet, sier en person tett på Åkesson til Aftonbladet.

Flere hevdet i løpet av valgkampen at partiets økonomiske politikk ikke hang sammen.

Burde kunne budsjettplanene

Torsdag ble stemmene ferdig talt opp, og de foreløpige resultatene viser at det er de rødgrønne partiene som får størst oppslutning med 144 mandater. Alliansen får 143 mandater, mens Sverigedemokraterna får 62.

Flere andre kritiserer partilederens håndtering av partiets budsjettplaner.

– Han burde kunne budsjettplanene våre. Utspørringen i SVT og hans debatt med Bildt var noen av grunnene til tapet, sier en annen kilde.

Partiets valgplakater blir også trukket frem.

– Det at vi ikke hadde noe politisk budskap på plakatene våre, er idiotisk. Vi antok at folk visste hva vi sa. Vi tok seieren på forhånd, sier en partikilde til avisen.

Fikk hard medfart

Åkesson har selv forklart valgresultatet delvis med at partiet fikk hard medfart i løpet av valgkampen.

– Vi har hatt alle de andre partiene mot oss. Men vi var fortsatt det partiet som økte mest. Jeg er ikke skuffet i det hele tatt over valgresultatet, uttalte Åkesson på valgnatten.

25. september åpner Riksdagen i Sverige, og det vil bli en statsministeravstemning. Åkesson har gjort det klart at han da vil felle statsminister Stefan Löfven fra Socialdemokraterna.