Obama med Trump-stikk fra scenen i Norge: – Ville kjempet videre for klimaet

HELLERUDSLETTA (VG) USAs tidligere president Barack Obama fikk spørsmål om hva han ville gjort hvis han kunne vært president i ytterligere én dag.

Forventningene var skyhøye. Publikum hadde gledet seg i månedsvis. Noen hadde betalt opptil 32 000 kroner for å få oppleve en av de største folketalerne i moderne tid, Barack Obama .

3000 drakt- og dresskledde næringslivstopper mistet alle hemninger da Barack Obama åpenbarte seg på scenen under Oslo Business Forum. De jublet, klappet og skapte en euforisk stemning da den tidligere amerikanske presidenten snakket til en norsk publikum for første gang siden Nobelpris-foredraget for ni år siden.

På spørsmål om hva han ville gjort hvis han kunne vært president i ytterligere én dag til, var han klar i sin sak:

– Sannheten er at hvis jeg hadde vært president i én dag ville jeg ikke fått gjort så mye. Man styrer som president et stort skip som krever mange mennesker og mye tid, bare om du skal snu retningen noen meter:

– Det jeg prioriterer mest nå er kampen mot klimaendringene. Paris-avtalen var et skritt i riktig retning, men det var kun et lite skritt. Akkurat nå går det ikke fort nok, og vi har dessverre også en administrasjon i USA som føler det annerledes rundt dette temaet enn meg, uttalte Obama - samtidig som han påpekte at det fantes løsninger i ny teknologi, men at endringer krever handling på politisk nivå.

Dermed kom han med et tydelig stikk til nåværende president Donald Trump, som besluttet å trekke USA ut av hele Paris-avtalen .

Obama om New York Times-kronikken: – Dette er farlige tider

Fra scenen hadde han også en beskjed til unge mennesker:

– Jeg mer at mine døtre vet mer om ting enn det jeg gjør, selv om jeg selvsagt vet mye mer enn dem om andre ting. Man må kultivere unge talenter eller så vil bedriften din ta skade av det. Paris-avtalen ble langt på vei muliggjort av en ung mann på mitt tteam, hadde jeg valgt en eldre mann ville det ikke ha blitt det samme, sier Obama.

– En god leder er en som ser sine egne svakheter og kjenner sine sterke side, en som kan bygge gode team rundt seg . en som ser totaliteten og ikke går seg vill i enkeltheter,

Du må kunne innrømme at det ikke er alt du kan forstå. Jeg er faktisk ganske stolt over at jeg kunne vise den ydmykheten at jeg fortsatte å spørre helt til jeg forsto hva en som kom for å forklare meg en sak fortalte meg

– På en av mine første dager i Det hvite hus spurte jeg forsvarsminister Robert Gates, «Bob, du har jobbet for syv presidenter, hvilket råd har du for meg.

«Mr. President, det jeg kan garantere deg er at akkurat i dette øyeblikk er det en eller annen som jobber for deg, som gjør en forferdelig feil, svarte forsvarsministeren».

På spørsmål om hvilke råd Barack Obama ville gitt seg selv i et tilbakeskuende perspektiv, svarte han:

– Da jeg var 20 år var en veldig seriøs person, jeg leste mye, skrev og gikk lange turer. Til dagens 20-åringer vil jeg si: Ta det rolig, snakk med jenter og gå på dans. Ved 30 år ville jeg ha fundert på hvordan man skulle klare å balansere forholdet mellom jobb og familie. Folk bør ikke bli for opptatt av jobben og ende som arbeidnarkomane.

De mest suksessrike menneskene jeg kjenner, klarer å balansere mellom familie, venner og jobb. Dette blir bedre fordi når kvinner kommer i posisjon, nekter de å velge mellom familie og jobb.

Skulle jeg gi meg selv et råd da jeg ble president ville det være: Begynn å farge håret tidlig. Når det begynner å gråne, er det for sent, avsluttet Barack Obama til latter og store klappsalver.