SIKTET: Politiet mener Ramon Escobar er mannen som sees på overvåkningsbilder der han brutalt overfaller hjemløse i Los Angeless. Foto: Texas Department of Public Safety/ Los Angeles Police Department/AP

Mann siktet for drap og brutale overfall på hjemløse i California

UTENRIKS 2018-09-27T03:27:45Z

Ramon Alberto Escobar (47) ble deportert fra USA seks ganger, men er nå siktet for drap, drapsforsøk og ran av hjemløse i California.

Publisert: 27.09.18 05:27

47-åringen fra El Salvador er mistenkt for å stå bak en serie brutalt overfall på hjemløse i Los Angeles og Santa Monica. Ifølge lokale og føderale myndigheter har han et langt rulleblad i USA og er blitt deportert seks ganger.

Escobar ble arrestert mandag morgen, og onsdag ble han ifølge AP siktet for tre drap, fem drapsforsøk og fire ran.

Da han ble arrestert, var Escobar koblet til sju overfall i de to byene som førte til tre menns død og at fire ble alvorlig skadet. Politiet opplyste på en pressekonferanse tirsdag at han også var i søkelyset når det gjelder forsvinningen av to av hans slektninger i Houston i Texas.

– Han er en voldelig overfallsmann («predator», journ. anm.). Han jakter på uskyldige mennesker. I de fleste av disse tilfellene lå ofrene og sov, og han bare gikk bort til dem og gjorde det, sa avdelingssjef William Hayes ved politiet i Los Angeles.

I en ransakelse av Escobars bil, fant politiet et balltre som de kobler til overfallene i Los Angeles. Familiemedlemmer av 47-åringen i Houston skal ha sagt til lokale medier at han muliges led av mentale helseproblemer.

– Dette er voldelige lovbrudd. Ingen ved sine fulle fem vill gjort noe så grusomt som dette, men det fritar dem ikke fra straffeskyld, sa Hayes

Escobar skal ha bodd i Houston fram til han angivelig rømte derfra i slutten av august etter at han ble utspurt av politiet angående sine savnede slektninger. Politiet tror han ankom Los Angeles 5. september, og det første overfallet skjedde 8. september. Da ble en hjemløs mann som sov på stranden i Santa Monica brutalt angrepet. Han overlevde, men skal ha hukommelsestap.

10. september ble nok en sovende hjemløs mann overfalt på samme strand. Han fikk hodeskader og er fortsatt i koma. Så ble tre hjemløse menn overfalt mens de sov utenfor bygninger i Los Angeles sentrum. To av dem døde av skadene og den tredje er i kritisk tilstand, ifølge politisjefen. Disse overfallene ble fanget opp av videoovervåkning, og bildene viste at våpenet var et balltre og at motivet tilsynelatende var ran.

Hayes forteller at gjerningsmannen ble sett slå gjentatte ganger, for deretter å gå gjennom eiendelene til de hjemløse, tilsynelatende på jakt etter verdisaker.

To overfall til fulgte før Escobar ble arrestert: Én mann ble funnet drept under Santa Monica Pier. Han ble først antatt å være hjemløs, men ble senere identifisert som en 39 år gammel fisker som skal ha sovet under bryggen etter en nattlig fisketur. Mandagen 37-åringen ble arrestert, ble det også funnet en bevisstløs hjemløs mann med slagskader i hodet. En boltesaks politiet tror ble brukt som våpen ble funnet i nærheten.

Escobar ble fengslet etter at en politibetjent mente å gjenkjenne det hjulbeinte ganglaget fra overvåkningsvideoen med overfall.

Politiet i Houston bekrefter at Escobar er en «person of interest» som de ønsker å snakke med i forbindelse med forsvinningssaken til hans tante og onkel, Dina og Rogelio Escobar.

Rogelio ble sist sett 26. August, og hans søster Dina ble meldt savnet noen dager senere etter å ha forsøkt å lete etter Rogelio. Hennes varebil ble funnet utbrent og forlatt på en strand i Galveston i Texas 2. september.

Escobar ble holdt fengslet uten kausjon fram til han onsdag ble siktet for flere lovbrudd. Ifølge Washington Post vites det ikke om den siktede mannen har noen advokat. Han har så langt ikke kommentert anklagene.