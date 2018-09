GIKK VIRALT: 14.000 mennesker bidro til å samle inn penger til hjemløse Johnny Bobbitt jr. (til venstre). Nå har pengene forsvunnet, og Mark D’Amico og Kate McClure er anklaget for å bruke alle pengene selv. Foto: Elizabeth Robertson / TT NYHETSBYRÅN

Ransaket hjemmet til kjærestepar som samlet inn 3,4 millioner til hjemløs mann - pengene er borte

Kjæresteparet Kate McClure og Mark D’Amico samlet inn nærmere 3,4 millioner kroner til Johnny Bobbitt jr. etter at han brukte sine siste penger på bensin til dem. Nå er hjemmet deres gjennomsøkt.

I november i fjor ble en solskinnshistorie delt verden rundt. Hjemløse Johnny Bobbitt gikk til nærmeste bensinstasjon og brukte sine siste 20 dollar på bensin for å hjelpe Kate McClure som sto ved en avkjøring på motorveien.

Hun hadde ikke penger til å betale ham tilbake, men satte i gang en innsamlingsaksjon til Bobbitt, hvor det kom inn hele 386.835 dollar.

Historien har imidlertid fått en mørk vending. I september ble paret dømt til å betale pengene til den hjemløse veteranen, etter at han saksøkte dem for å ha brukt alle pengene selv. Kort tid senere ble det klart at pengene var borte.

– Man kan trygt si at vi ble sjokkert og bekymret da advokaten deres fortalte oss tirsdag at det ikke var noen penger igjen, sier Bobbitts advokat Jacqueline Promislo.

Tidlig torsdag skal politiet i Florence ha utstedt en ransakelseordre i hjemmet til Kate McClure og Mark D’Amico.

Foreløpig er ingen siktet i saken.

Onsdag skal parets advokat, Ernest Badway, ha møtt dommer Paula Dow i forkant av rettsmøtet 14. september. Der skal han ifølge People ha vist til det femte grunnlovstilleget, som gir amerikanske borgere retten til å tie.

Dommeren skal deretter ha gitt beskjed om at paret pent må møte i retten selv for å kreve sin grunnlovsfestede rett.

Innsamlingsaksjonen fant sted på nettsiden GoFundMe, som nå donerer 20.000 dollar til Bobbitt som støtte under rettsprosessen, skriver Time .