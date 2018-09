Integreringspoliti slår alarm om svenske forsteder: Negativ spiral i 30 år

ANGERED/HJÄLLBO (VG) To dager før valget slår Sveriges eneste integreringspoliti alarm. På 30 år har det blitt verre og verre i Göteborgs forsteder, sier han. VGTV ble med ham på jobb.

Ulf Boström legger en tjukk løssnus i overleppen i det han stiger ut av bilen på torget i Hjällbo. Området fikk nylig nasjonal oppmerksomhet i vårt naboland da rundt 100 biler ble satt i brann i Göteborg.

Sveriges eneste integreringspoliti er myndig og munter, men det han har på hjertet er alt annet enn gledelig.

– Jeg har ikke sett noe som har forandret den negative spiralen på disse stedene de siste tredve årene.

Vil ha synlig politi

Få kan mer om problemene i Sveriges utsatte områder enn Boström. I 11 år har jobben hans vært å gå rundt mellom de uendelig radene av blokker og prate med folk. Han spiser middag med de som bor her og går jevnlig innom moskéene. Når politiet er synlige, får vi tillit, er hans mantra.

– Er vi ikke nærværende, tar vi fra folk deres demokratiske rettigheter. Da blir mennesker drept, ungdommer havner i kriminalitet, og narkotika, våpen og granater kommer inn.

Katastrofe-tall

Det som uroer ham aller mest er hvor få ungdommer som går på skolen.

2015-tall viser at 65 prosent av ungdommene i Göteborgs forsteder aldri begynner på videregående skole. I 2006 var tallet 35 prosent.

Han mener Sverige må gjeninnføre nærpolitiet - «kvarterspolisen» på svensk, som kan være synlig i gaten og gi folk trygghet. Og han kan være inne på noe: Da politiet i det utsatte området Tensta utenfor Stockholm bestemte seg for å patruljere i fjor sank antall voldsanmeldelser med 62,5 prosent.

Sentralisering av svensk politi over mange år har ført til mindre politi i gatene, forteller han. Før jobbet fire i politiet i Sverige dedikert med integrering - nå er Ulf Boström den eneste.

Se reportasjen her, hvor blant annet en mor i Hjällbo forteller at hun uroer seg for sønnen sin: