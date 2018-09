TIL OFFENTLIG SKUE: Svenske velgere måtte plukke ut stemmeseddelen sin fra åpen buffé. Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Valgobservatører gransker åpne stemmesedler i Sverige

UTENRIKS 2018-09-11T17:53:53Z

– Dette går på prinsippet om hemmelig valg, et viktig demokratisk prinsipp, forklarer valgforsker Bernt Aardal.

Publisert: 11.09.18 19:53

Systemet med valgsedler utenfor lokalet skal granskes av internasjonale valgobservatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE ), skriver Dagens nyheter .

Konklusjonen til de to valgobservatørene, som har vært i Sverige siden 27. august, og drar tirsdag, blir lagt fram i en rapport senere.

– Observatørene har blant annet sett på plasseringen av stemmesedlene. Rapporten deres kommer om åtte uker. Fram til det kan vi ikke kommentere, sier talsmann Thomas Rymer i OSSE til VG.

I tillegg til stemmesedlene, har valgobservatørene sett på hvordan de nye reglene for partibidrag har fungert. Partiene er nå nødt til å redegjøre for penger de har mottatt og har ikke lov til å motta anonyme bidrag på over 2.275 kroner.

Valgforsker Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo mener det er bra at OSSE setter søkelys på plasseringen av stemmesedlene.

– Problemet er at man kan se hvilken stemmeseddel du tar. De fleste tenker kanskje ikke over det, de bare går og tar den stemmeseddelen de har bestemt seg for og så går de inn i avlukket. Det kan være ganske mange som sitter å følger med og ser hva du stemmer på, forklarer han.

Videre forteller han at hemmelighold er et viktig demokratisk prinsipp, som blant annet er tema i diskusjoner om elektronisk stemmegivning.

– Noen mener at man ikke kan være helt trygg på at stemmene da forblir hemmelige og at noen andre liksom kan kikke deg litt i kortene. Det kan igjen åpne for kjøp og salg av stemmer.

Tok med alle sedlene inn i avlukket

Professoren sier at han har opplevd det samme i Norge for en del år siden. Da måtte han gjøre egne tiltak for å sikre prinsippet om hemmelighet.

– Da var det bare å plukke med seg alle stemmesedlene, gå inn i avlukket, og så ta den stemmeseddelen man ville ha.

Han sier at fordelen med systemet i de svenske valglokalene er at det er enklere å administrere og å få oversikt over hvorvidt det mangler stemmesedler til de enkelte partiene.

Imidlertid er det problematisk, særlig på mindre steder, at dersom sedlene ligger åpent, kan de som administrerer valget, etter hvert få god oversikt over hva folk i lokalsamfunnet stemmer.

For enkle avlukker

Stemmeseddelproblematikken har vært tema i Sverige, og det er blant annet lagt fram forslag om å kjøpe inn nye avlukker som har plass til stemmesedlene. Det forslaget fikk ikke gehør hos regjeringen.

– Det er både for dyrt og ikke praktisk gjennomførbart på mange måter, så det velger vi å ikke gå videre med, sa justisminister Morgan Johansson til Sveriges Radio i juni i fjor.

Aardal betegner avlukkene som er avbildet fra stemmelokalene i Sverige som veldig tafatte.

– De burde virkelig se til Norge, og jeg vet at det har vært interesse fra svenske valgmyndigheter når det gjelder den ordningen og det utstyret man har i Norge. Det utstyret har så vidt jeg vet vært gjennom en designkonkurranse der man har fått profesjonelle folk til å utforme dem.

Under valget søndag kom det meldinger om at medlemmer av Nordiska motståndsrörelsen (NMR) filmet folk inne i flere valglokaler, ifølge Expressen .

Aardal sier han stusser over at det kan være lov til å fotografere inne i stemmelokalet.

– Jeg syns dette virket veldig rart, fordi Sverige – i likhet med Norge – skulle ha noen av de beste standardene i å gjennomføre valg.