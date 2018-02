TIL SYKEHUS: Vanessa Trump, her sammen med Jared Kushner, Donald Trump og ektemannen Donald Trump jr. i juli 2016. Foto: JIM YOUNG / X90065

Donald Trumps svigerdatter sendt til sykehus

Publisert: 12.02.18 19:30

Vanessa Trump, kona til Donald Trump jr. skal ha åpnet et brev som inneholdt hvitt pulver. Det skulle vise seg å være et ufarlig stoff.

Ifølge ABC News fikk Vanessa Trump brevet sendt hjem til seg i New York.

Hun ble sendt til New York Presbyterian Weill Cornell Medical Center for en sjekk. I forkant av dette klaget hun ifølge Reuters over kvalme.

Mandag kveld uttaler politiet at stoffet er ufarlig.

Brevet var egentlig adressert til Donald Trump jr. Han er president Donald Trumps eldste sønn . Paret har fem barn. Det er ikke kjent om noen av dem var i leiligheten da brevet ble åpnet.

Til sammen tre personer, deriblant Vanessa Trumps mor, er fraktet til sykehus for sjekk.

Både politiet og Secret Service, som har ansvaret for sikkerheten til presidenten og amerikanske embedsfolk, etterforsker hendelsen. Fox News skriver at Trump jr. fjernet vaktholdet fra Secret Service i september fordi han ønsket mer privatliv, men at det ble gjenopprettet etter rundt én uke.

I 2001 ble en rekke brev som inneholdt miltbrannbakterien sendt til flere amerikanske medier og de to demokratiske senatorene Tom Daschle and Patrick Leahy. Fem mennesker døde og 17 andre ble smittet.