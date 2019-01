ROMSONDEN: En NASA-illustrasjon viser romsonden New Horizons. Sonden, som er på størrelse med et flygel, har tidligere sendt hjem de første nærbildene av Pluto. Foto: NASA / NTB scanpix

NASA med historisk besøk til yttergrensen av solsystemet

NASA ringer inn det nye året med et besøk til det fjerneste objektet som noen gang er forsøkt utforsket.

Første nyttårsdag ble NASA -sonden New Horizons nok en gang historisk, da den passerte det fjerneste objektet som noen gang er forsøkt utforsket, en stein- og isklump som har fått navnet Ultima Thule.

Romsonden har vært underveis siden 2006. Sommeren 2015 passerte den Pluto og sendte hjem de aller første nærbildene av dvergplaneten.

Like etter klokken 07.30 rettet sonden kameraene mot Ultima Thule, 1,6 billioner kilometer bort fra Pluto, melder AFP.

Venter på bildene

Forskerne har ennå ikke fått sett hvordan objektet ser ut, da det tar over seks timer for et signal fra jorden skal nå sonden, og over seks timer for å få et signal tilbake.

– Nå er det bare et tidsspørsmål før dataen kommer til oss, sier forskeren John Spencer.

De første bildene fra sonden er forventet å tikke inn rundt klokken 16.00 norsk tid.

Stein- og isklumpen ble oppdaget i 2014 av Hubble-teleskopet. Objektet har det offisielle navnet 2014 MU69, og er rundt 30 kilometer i diameter.

Observasjoner tyder på at det består av to himmellegemer som enten er klemt sammen eller går i bane tett innpå hverandre

Kan gå galt

New Horizons holder en fart på 51.500 kilometer i timen. Treffer fartøyet så mye som en grusbit, kan det ødelegges totalt.

Før helgen forklarte sjefforsker og leder for navigasjonslaget Alan Stern at det krever enda mer presis navigering enn det de gang har prøvd tidligere.

– Det trengs ekstremt presis navigering. Vi kan få det til, men det kan også gå galt, sier Stern.

Siden romsonden befinner seg såpass langt unna jorden, har ikke forskerne hatt mulighet til å hjelpe sonden dersom det skulle dukke opp noen problemer i siste liten.

Forskerne får først se om besøket var en suksess når bildene kommer.