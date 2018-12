MISTENKT: Abdessamad Ejjoud (innfelt) skal være hjernen bak angrepet på de skandinaviske kvinnene. Foto: Adil Mferrek

Utpekt som leder for terroristene bak drapene i Marokko

UTENRIKS 2018-12-25T04:35:22Z

25-årige Abdessamad Ejjoud pekes ut som lederen for terrorcellen som mistenkes for drapene på norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) i Marokko.

Publisert: 25.12.18 05:35

Ifølge AFP melder etterforskningsleder i Marokkos svar på FBI (Le Bureau central d’investigation judiciaire (BCIJ)), Abdelhak Khiam, mandag at totalt 18 personer nå er anholdt i forbindelse med drapene. Det etter at fem nye ble arrestert julaften kveld .

Han beskriver videre 25-årige Abdessamad Ejjoud som gruppens leder («gruppens emir»). Ejjoud er en gateselger som bodde i landsbyen Harbil i utkanten av Marrakesh. Han skal ha dannet terrorcellen med 18 medlemmer som hadde som mål å utføre terrorhandlinger i landet. Tre av disse skal ifølge France 24 ha hatt rulleblad med terrorrelaterte forbrytelser.

Ejjous skal også en uke før drapene ha spilt inn videoen der fire mistenkte sees sverge troskap til IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi.

Marokkanske myndigheter har tidligere opplyst at saken etterforskes som terror, men Khiam sier til AFP at medlemmene til tross for dette ikke hadde noen kontakt med IS-agenter i konfliktsoner, hverken i Syria, Irak eller Libya.

– Denne ekstremismens opphav må bekjempes – nemlig usikkerhet, uvitenhet og ignoranse, sier Khiam.

Han sier også at Marokko har avdekket 185 terrorceller siden 2002 og tatt grep for å rehabilitere dem som er blitt arrestert.

Fire hovedmistenkte

De fire hovedmistenkte i denne saken ble arrestert mellom mandag og torsdag forrige uke. De er foruten Ejjoud den 33-årige rørleggeren Abderrahim Khayali, snekkeren Younes Ouaziyad (27) og gateselgeren Rachid Afatti (33). Den marrokanske etterforskningssjefen mener Ouaziyad og Afatti befant seg sammen med Ejjoud da drapene ble begått.

De drapsmistenkte skal ha kartlagt turister i området i forkant, og skal ha utgitt seg for å være gjetere .

Ifølge Khayalis tante jobbet han som rørlegger for et hotell, men sa opp fordi det ble servert alkohol, noe som er forbudt i henhold til streng islamsk praksis.

Islam er Marokkos statsreligion, men landet er lenge blitt sett på som et av de mest liberale i den arabiske verden.