PÅGREPET: Flere politibetjenter holder en mann nede på bakken etter knivangrepet nyttårsaften. Foto: Sam Clack / PA via AP / NTB scanpix

Politiet tror Manchester-siktet handlet alene

UTENRIKS 2019-01-01T23:21:47Z

Britisk politi sier det ikke er grunn til å tro at flere personer var involvert i knivangrepet i Manchester. Saken etterforskes som en terrorrelatert handling.

NTB

Publisert: 02.01.19 00:21

En 25 år gammel mann ble raskt pågrepet etter angrepet mandag. Han holdes i varetekt med hjemmel i loven om psykisk helsevern etter å ha blitt vurdert av helsepersonell, opplyser politiet i den engelske storbyen tirsdag.

– Antiterroretterforskningen pågår fortsatt. Det er ingenting som tyder på at flere personer er involvert. Å få bekreftet dette er høyt prioritert, heter det i politiets uttalelse.

Angrepet fant sted på en av perrongene på Victoria-stasjonen like før klokken 21 mandag. En mann og en kvinne ble fraktet til sykehus med skader. En politimann ble også såret.

Et vitne sier at han hørte gjerningsmannen rope «Allah» både før og etter at han stakk ned folk rundt seg med en lang kjøkkenkniv med svart skaft.

Vitnet, Sam Clack som jobber i BBC, sa også at gjerningsmannen ropte at så lenge Storbritannia fortsatte å bombe andre land, ville slikt fortsette å skje. Clack sier han hørte et skrik fra en kvinne på perrongen og så politiet nærme seg gjerningsmannen, samtidig som gjerningsmannen gikk mot Clack.

– Jeg så ned og så at han hadde en kjøkkenkniv med svart håndtak og et blad på vel 30 centimeter. Det var bare frykt, ren frykt, sier Clack

Clack fortalte at politiet først brukte elektrosjokkvåpen og pepperspray mot mannen, og så at seks eller sju politimenn hoppet på ham og la ham i bakken.