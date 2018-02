GIFTEKLARE: Megan Markle og prins Harry gifter seg 19. mai. Foto: Ben Birchall / AP / NTB Scanpix

Megan Markle fikk brev med hvitt pulver - etterforskes som hatkriminalitet

Publisert: 22.02.18 20:06

Tidligere denne måneden ble det slått alarm da et brev adressert til prins Harrys forlovede Megan Markle inneholdt pulver og et rasistisk notat.

Brevet ble sendt til St. James Palace i sentrum av London. Politiet ble tilkalt da det hvite pulveret kom til syne og antiterroretterforskere satt på saken, skriver The Guardian.

Brev med hvitt pulver behandles svært forsiktig i frykt for at det kan være miltbrannpulver, som i ytterste konsekvens er dødelig. Eksperter fastslo imidlertid at pulveret i brevet til Harry og Megan var harmløst.

London-politiet Scotland Yard skriver i en uttalelse at de også etterforsker det hatefulle notatet som fulgte pulverbrevet.

– Det behandles som rasistisk hatkriminalitet, heter det i uttalelsen. Ingen er så langt pågrepet i saken.

Talsmannen til prins Harry vil ikke kommentere hendelsen og sier at det nå er en politisak.

Harry og Megan Markle skal gifte seg i slottet Windsor 19. mai.