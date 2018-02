110 JENTER SAVNET: Mye har vært uklart etter at en skole i Dapchi ble stormet mandag denne uken av tungt væpnede menn fra Boko Haram. Nå slår myndighetene fast at 110 jenter er savnet. Foto: Reuters

Frykter skrekk-gjentagelse etter kidnapping av skolejenter i Nigeria

Publisert: 26.02.18 03:11

2018-02-26

Nigerias regjering erkjenner at 110 jenter er savnet etter at Boko Haram angrep byen Dapchi tidligere denne uken.

En gruppe væpnede medlemmer av Boko Haram stormet mandag en jenteskole som ligger i Dapchi i den urolige delstaten Yobe nordøst i landet og bortførte svært mange elever.

Lokale myndigheter meldte først at de fleste av jentene var funnet i god behold, men trakk senere uttalelsen tilbake. I løpet av uken er det kommet svært motstridende meldinger om hva som egentlig er status for de forsvunnede jentene.

Vitne: Vinket mot jentene og ba om hjelp

Nå erkjenner altså regjeringen at til sammen 110 jenter fra skolen er savnet etter angrepet.

Jentenes skjebne er ikke kjent, men øyenvitner har fortalt at de islamske ekstremistene spurte spesielt etter jenteskolen. Andre vitner hevder å ha sett unge jenter bli ført vekk med pistol.

En av dem som klarte å rømme, 15 år gamle Hafsat Lawan, sa kort tid etter angrepet at hun og klassekameratene hørte skudd et stykke unna.

– Vi tullet med det først, men lyden kom nærmere og ble verre. Vi begynte å løpe, forteller hun.

Hun forteller til New York Times at noen begynte å klatre over et gjerde utenfor skolen. De som ikke kom seg over, ble dratt vekk av islamister.

En annen av elevene, Aisha Ibrahim, forteller at de militante vinket mot henne og vennene for å få hjelp.

– Men da vi kom nærmere, så jeg at de ikke hadde på seg militærstøvler, og snakket en lokal dialekt, forteller hun.

Hun mente dermed det var usannsynlig at de var nigerianske soldater, som ofte kommer fra flere deler av landet, og dermed ikke skjønner denne dialekten. Selv begynte hun å løpe, men hun forteller videre at vennene ikke skjønte at de ble forsøkt lurt.

– Soldatene sa at hvis jeg ikke kom tilbake så ville de drepe meg, men jeg turte å løpe vekk, forteller hun.

Frykter Chibok-gjentagelse

Familiemedlemmer av de savnede jentene har kritisert regjeringen for å handle tregt.

– Hele landet står sammen med jentenes familier. Dette er en nasjonal katastrofe, og vi beklager at dette kunne skje, og deler deres smerte, sa Nigerias president Muhammadu Buhari i en uttalelse tidligere denne uken.

Han har ifølge New York Times instruert landets sikkerhetsstyrker om ikke å spare på noe for å finne jentene.

Det er snart fire år siden 276 skolejenter ble kidnappet fra byen Chibok av Boko Haram. Nå frykter flere en gjentagelse. Rundt 100 av Chibok-jentene er fremdeles ikke kommet tilbake, og det er blitt rapportert at flere av dem har blitt tvangsgiftet til medlemmer av Boko Haram, ifølge AP.

Chibok-jentene fikk massiv oppmerksomhet da flere kjente personer, blant annet Michelle Obama, startet kampanjen #BringBackOurGirls.