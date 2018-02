ALT ER GALT: Rødfargen viser områder hvor det er ventet inntil 25 grader høyere temperatur enn normalt – det gjelder nordlige Grønland og nesten hele Polhavet. Legg merke til den kalde blå luften over Sibir som er på vei mot Skandinavia ... Foto: KART: GFS/Climate Reanalyzer

Ekstremvarme i Arktis – verdens nordligste målestasjon har varmegrader

Publisert: 22.02.18 23:19

Nå er ingenting som det skal i nord! En voldsom transport av milde luftmasser har gitt temperaturer 30–40 grader over normalen i Arktis.

Ja, på verdens nordligste målestasjon på land, på Kap Morris Jesup helt nord på Grønland, er det denne uken målt varmegrader i nesten ett døgn i strekk.

Temperaturen over oppe i over 2,5 plussgrader flere ganger. Det er mer enn 35 grader over normalen.

Bare midt på natten tirsdag var stasjonen under null, så skvatt den opp igjen.

På dette stedet er det fortsatt arktisk natt – her forsvant solen i oktober, og kommer først igjen i mars.

Varmen i Arktis fant også veien til amerikanske Washington Post , som omtalte dette onsdag.

Årsaken er at det normale værsystemet rundt Nordpolen er forstyrret, mener meteorolog Frode H. Korneliussen i StormGeo.

Den normale polarvirvelen, som blant annet består av et solid vindfelt som blåser rundt hele kloden og gir mye vestavind og nedbør til norskekysten, denne virvelen er splittet og sterkt redusert.

Varm luft og føneffekt

– Dette ser ut til å gi en vedvarende transport av sørlig mild luft inn over Grønland og hele Arktis. På motsatt side ser vi kalde, blå felt over Sibir, dette er luft som er på vei mot Europa og Skandinavia og vil prege været her de neste ukene, sier han.

Klimatolog John Cappelen i Danske meteorologiske institutt mener de høyst uvanlige temperaturene på Kap Morris Jesub dels skyldes varm luft, og i tillegg en føneffekt når den milde luften kommer ned fra de høye isplatåene på Grønland.

Normaltemperaturen for målestasjonen i februar er minus 32,9 grader.