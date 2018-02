VIL FORBY DETTE: Denne AR-15-riflen er utstyrt med en såkalt bump stock som gjør at skytetakten økes. Foto: AP

Trump beordrer forbud mot «bump stocks»

NTB

Publisert: 21.02.18 00:33 Oppdatert: 21.02.18 01:17

UTENRIKS 2018-02-20T23:33:36Z

President Donald Trump beordrer justisdepartementet til å innføre forbud mot såkalte «bump stocks», som blant annet ble brukt i Las Vegas-massakren.

I USA er det svært vanskelig å skaffe helautomatiske våpen privat, men den til nå lovlige innretningen gjør at et halvautomatisk våpen fungerer tilnærmet likt. Det er dette presidenten nå vil gjøre noe med.

– For en liten stund siden skrev jeg under på erklæring som beordrer justisdepartementet til å foreslå reguleringer om å forby alle innretninger som kan omgjøre lovlige våpen til maskinvåpen, sier Trump.

Ferdig utformede reguleringer skal ferdigstilles i løpet av de kommende dagene, opplyser Det hvite hus' talsperson Sarah Sanders tirsdag.

Las Vegas-massakren

Stephen Paddock, gjerningsmannen bak Las Vegas-massakren, brukte våpen som var utstyrt med denne modifikasjonen. Innretningen gjør at man kan fyre av skudd raskere.

Rundt et titall av de 23 våpnene Paddock brukte i skytingen, hadde gjennomgått en slik modifisering. 58 mennesker ble drept i massakren og 489 såret.

Her kan man høre skuddene før countryartisten Jason Aldean løp av scenen:

I ettertid foreslo Demokratenes senator Dianne Feinstein å forby salg og produksjon av bump stocks, avtrekkermekanismer og annet tilbehør som kan akselerere skuddtakten i en halvautomatisk rifle.

Republikanernes senator Carlos Curbelo foreslo å kun forby bump stocks.

Skoleskyting

Sanders opplyste i oktober at presidenten er åpen for å diskutere temaet , men at han på daværende tidspunkt ikke ønsket å ta forhastede beslutninger underveis idet Las Vegas-etterforskningen fortsatt pågikk.

Natt til onsdag norsk tid ble det også klart at delstatspolitikere i Florida stemte nei til et forslag om å åpne for et forbud mot automatgevær og visse typer ammunisjon.

Forslaget ble stemt ned med 71 mot 36 stemmer. På plass i salen var et hundretalls ungdommer fra den videregående skolen hvor 17 ble drept i en skoleskyting forrige uke. En av dem var 16 år gamle Lizzie Eaton, som forteller at hun er skuffet over avstemmingen.

– Det er skuffende etter at elever har brukt dagen på å prøve å nå ut til demokratene og republikanerne, sier hun.