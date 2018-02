BETRODD: Kim Jong-un og søsteren Kim Yo-jong skal ha et nært forhold. Lørdag spiste hun lunsj med Sør-Koreas president i Seoul. Foto: STR / KCNA VIA KNS

Kim Jong-uns betrodde søster inviterer Sør-Koreas president til Pyongyang

Publisert: 10.02.18 08:03 Oppdatert: 10.02.18 08:41

Kim Jong-un ønsker Sør-Koreas president Moon Jae-in velkommen til Nord-Korea. Det vil i så fall være første gang på elleve år statsoverhodene i de to nabolandene møtes.

Kim Jong-uns søster besøker Sør-Korea i forbindelse med vinter-OL. Lørdag spiste hun lunsj med Moon i presidentpalasset i Seoul. Det var under dette møtet at hun på vegne av broren inviterte den sørkoreanske presidenten på offisielt besøk til Nord-Korea .

Ifølge invitasjonen er Nord-Koreas leder villig til å ta imot den sørkoreanske presidenten snarest mulig, opplyser en talsmann for Moon.

– Invitasjonen er symboltung og betydningsfull. Det er overraskende hvor raskt tilnærmingen har gått etter nyttår, sier journalist og forfatter Sun Heidi Sæbø.

Ligger til rette

Etter Korea-krigen har det bare skjedd to ganger tidligere at et sørkoreansk statsoverhode har besøkt nabolandet i nord. Sist gang det skjedde var i 2007.

Nå kan forutsetningene være på plass for et nytt toppmøte på den koreanske halvøya.

– Forholdet har virket veldig spent det siste året med missiltestene i fjor. Men nå kan du ha fått en situasjon der mer ligger til rette for tilnærming og forhandling. Vi ser at Washington og Trump snakker med Beijing. Vi har en president i Sør-Korea som ønsker en tilnærming til nabolandet. Og Nord-Korea har vist at de har den militære styrken de lenge har ønsket seg, sier Sæbø.

– Hvor sannsynlig er det at besøket vil finne sted?

– De første signalene fra president Moon Jae-in virker positive. De utelukker ikke et besøk, men sier at de vil ha noen betingelser om å kunne snakke om Nord-Koreas atomprogram, sier Sæbø.

En betrodd kvinne

Besøket fra Kim Yo-jong (30) til Sør-Korea er første gang et medlem av det regjerende familiedymastiet besøker nabolandet siden 1953. Under åpningssermonien i OL fredag, sto søsteren ved siden av den amerikanske visepresidenten, Mike Pence .

At det var nettopp Kim Yo-jong som overbrakte den historiske invitasjonen er ingen tilfeldighet. Sun Heidi Sæbø gir i mars ut en ny bok om Kim Jong-un og familien, hun beskriver forholdet mellom det nordkoreanske søskenparet som tilsynelatende nært.

– Posisjonen hennes viser at hun er betrodd og Kim Yo-jong har fått en viktig rolle i familien og propagandaapparatet, sier Sæbø.

– Allerede som barn skrøt hennes far Kim Jong-il av datteren i møtet med utenlandske diplomater, og i fjor fikk hun plass i politbyrået som er regimets mektigste organ.

Vil normalisere forholdet

Sør-Koreas president Moon Jae-in har ytret et sterkt håp om at vinter-OL kunne bidra til å normalisere forholdet mellom Nord- og Sør-Korea.

Det har vakt sterke reaksjoner i hjemlandet at Moon som har en fortid som menneskerettsadvokat og demokratiforkjemper, har gått såpass langt i å komme Nord-Korea i møte.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at presidentbesøket i juni 2000 var sist gang statsoverhodene i de to landene møttes. Men det har også vært ett senere toppmøte i Pyongyang i oktober 2007.