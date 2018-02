DØDSDØMT: John Battaglia (62) er dømt til døden for drap på sine to døtre i 2001. Foto: Reuters

Drepte døtrene med moren på telefonen - henrettet i natt

Publisert: 02.02.18 03:51

UTENRIKS 2018-02-02T02:51:27Z

John Battaglia ringte sin fraskilte kone slik at hun kunne høre at han skjøt og drepte deres to døtre. I natt ble 62-åringen henrettet.

Henrettelsen med bruk av giftsprøyte skulle finne sted klokken 1 natt til fredag norsk tid, men ble utsatt i påvente av at retten skulle vurdere en siste ankebegjæring fra Battaglias advokater, melder Reuters .

Kort tid før klokken 5 melder AP at Battaglia er henrettet.

Drapene 62-åringen er dømt for, skjedde i hans leilighet i mai 2001 da hans to døtre, Liberty (6) og Faith (9), var på et av sine ukentlige besøk hos ham.

Battaglia var på dette tidspunktet prøveløslatt etter å ha utøvd vold mot sin eks-kone, Mary Jean Pearle. Hun skal ha forsøkt å få eksmannen pågrepet for å ha brutt vilkårene for prøveløslatelsen, skriver Dallas News .

Satte på høyttaler

Pearle har i en vitneforklaring sagt at døtrene var nølende til å besøke faren, men at hun den fatale kvelden beroliget med at det ville gå bra.

Etter at døtrene var kommet til faren, la han igjen en beskjed på telefonsvareren til ekskona. Da Pearle ringte tilbake, satt Battaglia telefonen på høyttaler og krevde at hun skulle snakke med eldstedatteren.

– Mamma, hvorfor vil du at pappa skal havne i fengsel?, spurte Faith, før hun like etterpå sa:

– Nei, pappa, vær så snill, ikke gjør det!

Moren hørte både rop og skudd gjennom telefonen. Hun ringte politiet, som dro til leiligheten og fant døtrene døde. De var skutt flere ganger.

Timer senere ble Battaglia pågrepet utenfor en tatoveringssalong, der han hadde fått tatovert to røde røser på sin venstre arm til minne om døtrene. Det ble også funnet flere våpen i hans kjøretøy og leilighet, melder CBS News .

Mener han er mentalt syk

Battaglia ble dømt til døden i 2002.

I et intervju med The Dallas Morning News i 2014 sa Battaglia at det var litt uklart for ham hva som skjedde og at han ikke var sikker på at han var skyldig i drapene:

– Jeg føler ikke at jeg drepte dem, sa han.

Battaglias advokater anket avgjørelsen om dødsstraff med begrunnelse om at 62-åringen er for mentalt syk til å kunne henrettes. Ifølge advokatene har tre eksperter undersøkt Battaglia og funnet at han lider av vrangforestillinger, skriver Reuters.

Henrettelsen av ham er den tredje så langt i USA i år.