POSITIV: Donald Trump har selv sagt seg villig til å la seg intervjue i forbindelse med Russland-granskingen. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

NY Times: Advokater advarer Trump mot Mueller-avhør

Publisert: 06.02.18 03:59

Donald Trump har selv sagt at han ser frem til å snakke med spesialetterforsker Robert Mueller. Men hans advokater skal være av en annen oppfatning.

Ifølge New York Times har nemlig flere av advokatene rådet presidenten til ikke å la seg intervjue av spesialetterforskeren i forbindelse med den pågående Russland -granskingen. Avisen har snakket med fire anonyme tjenestemenn, som skal ha kjennskap til saken.

Overfor storavisen hevder de at advokatene frykter at Trump risikerer å bli siktet for å ha løyet for etterforskerne dersom han velger å snakke med Mueller. Bakgrunnen for bekymringen er at presidenten ved andre anledninger har kommet med uriktige påstander og motsagt seg selv.

Blant advokatene som nevnes er John Dowd, som siden i fjor sommer har representert presidenten i Russland-etterforskningen.

De nye opplysningene står stikk i strid med presidentens egne uttalelser. I slutten av januar fortalte nemlig Trump at han ser frem til å bli avhørt av Mueller , som vil undersøke om presidenten eller andre har forsøkt å hindre Russland-granskingen.

Washington Post har tidligere skrevet at Mueller blant annet fattet interesse for hendelsene som førte til at Trump sparket sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn og FBI-sjef James Comey.

New York Times omtaler Trumps avgjørelse om hvorvidt han til syvende og sist vil la seg avhøre som et av de «viktigste øyeblikkene i etterforskningen». Dersom presidenten nekter, kan Mueller stevne ham slik at han må stille foran en storjury.

Det vil også få politiske konsekvenser for Trump, blant annet fordi en slik avgjørelse trolig vil bli møtt med anklager om at han har noe å skjule. Men ifølge avisen mener flere av advokatene at spesialetterforskeren ikke har noe ønske om å stevne presidenten og dermed «gå i krigen» med Det hvite hus for en sak han potensielt kan tape i retten.