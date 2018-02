UPÅVIRKET: Massedrapsmannen Stephen Paddock drepte 58 mennesker fra hotellrommet, før han tok sitt eget liv. Obduksjonsrapporten bidrar ikke med svar på hvorfor han gjennomførte angrepene. Foto: TT / NTB scanpix

Obduksjonen er klar: Las Vegas-massemorderen var ikke påvirket av rus

Publisert: 10.02.18 22:28

2018-02-10

Obduksjonen av Stephen Paddock, som i oktober skjøt og drepte 58 mennesker og såret 850 på en musikkfestival i Las Vegas, viser at gjerningsmannen ikke var påvirket av alkohol eller rusmidler. Fortsatt er motivet et mysterium for etterforskerne.

Det skriver avisen Las Vegas Review-journal .

Resultatene etter obduksjonen av Paddock har vært etterlengtet. Politiet har til gode å fastslå noe motiv for handlingene, men analysene som nå er offentliggjort gir få svar.

Rapportene viser riktignok at Paddock hadde tatt angstmedisin på forhånd. En toksikologisk analyse avslørte blant annet benzodiazepin, som antyder at Paddock kan ha tatt Valium. Stoffet ble imidlertid funnet i urinen, ikke blodet, som indikerer at han ikke var påvirket i gjerningsøyeblikket.

Heller ikke i blodet ble det funnet tilstrekkelige stoffer til å forårsake voldelig eller aggressiv atferd, skriver avisen.

Undersøkte hjernen

Det ble også gjennomført en separat undersøkelse av Paddocks hjerne. Undersøkelsen viste ingenting unormalt, og ga dermed ingen nye svar i søken etter et motiv for at 64-åringen gjennomførte den verste masseskytingen i USA i moderne historie.

Paddock, som skjøt seg selv før politiet stormet hotellrommet, skal ha handlet alene. Han var uten kriminelt rulleblad, og det er ingen ting som antyder radikalisering, tilknytning til terrorisme eller ideologisk overbevisning. Det ble heller ikke funnet noe selvmordsbrev eller manifest i ettertid. Massedrapene skal ha kommet svært overraskende på dem som kjente han.

– Basert på obduksjonsrapporten var det ingen fysiske unnskyldninger for det Stephen gjorde. Muligens vil vi aldri få vite hvorfor han gjorde det, sier Paddocks yngre bror, Eric Paddock, til Las Vegas Review-journal.

Metodisk og nøye

Rapporten som Las Vegas-politiet offentliggjorde i januar, viser at Paddock hadde forberedt skytingen over lengre tid. Han hadde gradvis fraktet store mengder våpen og ammunisjon til hotellrommet, leid flere leiligheter og undersøkt besøkstallene på andre festivaler.

I løpet av rundt 10 minutter fyrte Paddock av over 900 skudd fra vinduet på rommet. Totalt oppbevarte han 19 skytevåpen der, og hadde fortsatt 4000 ubrukte patroner da politiet stormet rommet.