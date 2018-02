KRITISK: Donald Trump brukte harde ord da han uttalte seg om skoleskytingen i Florida under et møte i Det hvite hus mandag. Foto: Evan Vucci / AP

Trump hevder han ville prøvd å stanse skoleskytteren i Florida

Publisert: 26.02.18 18:51 Oppdatert: 26.02.18 20:19

President Donald Trump uttaler seg i harde ordelag om den væpnede politimannen som var til stede, men ikke grep inn under massedrapet på en skole i Florida 14. februar.

– Måten de opptrådte på, var ærlig talt motbydelig. De hørte på hva som foregikk, særlig én av dem, som var der tidlig. Deretter var det tre andre, og det var en lignende sak, sa Trump under et møte med guvernører mandag.

Den 54 år gamle politimannen Scot Peterson var bevæpnet og utstasjonert på Marjory Stoneman Douglas High School da den tidligere eleven Nikolas Cruz (19) gikk til angrep med rifle og drepte 17. mennesker for knappe to uker siden.

Politimannen sto utenfor bygningen da angrepet startet, men grep ikke inn, har Broward County-sheriff Scott Israel tidligere opplyst.

– Han skulle ha gått inn, funnet gjerningsmannen og drept ham, sa sheriffen sist uke.

CNN har fått opplyst at minst tre ansatte ved sheriffkontoret som kom til stedet under angrepet, ikke grep inn. Israel har sagt til kanalen at meldingene undersøkes, men har fastslått at det kun dreide seg om én politimann.

Presidenten hevdet at han selv ville grepet inn, også dersom han ikke hadde våpen.

– Ville løpt inn

– Du vet ikke før du blir testet, men jeg tror virkelig at jeg ville løpt inn dit, selv om jeg ikke hadde et våpen. Og jeg tror de fleste i dette rommet ville løpt inn også, jeg kjenner flesteparten av dere. Måten de opptrådte på var virkelig en skam, sier Trump.

Scot Peterson ble først suspendert fra sin stilling, før han sa opp. Hans advokat Joseph DiRuzzio sier mandag Peterson ikke gikk inn i skolebygningen fordi det hørtes ut som skytingen skjedde på utsiden. Advokaten sier også Peterson er sikker på at han fulgte prosedyre og at han vil bli renvasket, melder CBS News .

To andre personer ved sheriffkontoret har fått redusert ansvar som følge av måten de håndterte de mange advarslene som kom inn til sheriffkontoret om Cruz.

På guvernørmøtet i Det hvite hus lovte Trump ifølge CBS News å forby såkalte «bump stocks» – en innretning som gjør at et halvautomatisk våpen fungerer tilnærmet likt som et helautomatisk våpen , og som ble brukt under massedrapet 14. februar.

Trump beordret justisdepartementet om et slikt forbud sist uke, og mandag sa han at han ville forby «bump stocks» selv, dersom ikke Kongressen gjør det.

– Vi vil gjøre vår sorg til handling, vi må handle, sa presidenten.

Trump fortalte også at han i helgen hadde et møte National Rifle Association of America (NRA) – organisasjonen for våpeneieres rettigheter.

– Jeg sa til dem: Venner, vi må gjøre noe. Vi skal gjøre veldig strenge bakgrunnssjekker. Hvis jeg møter en syk person, vil jeg ikke at han skal ha et våpen, sa Trump.

Han la samtidig til at det «ikke er noen større tilhenger» av NRA og retten til å bære våpen enn ham.