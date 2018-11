VRIEN SAK: President John Magufuli, her etter å ha stemt under valget i 2015, har strammet inn mot Tanzanias homofile. Men nå har en av hans støttespillere, guvernøren i hovedstaden Dar es Salaam, gått for langt. Foto: STRINGER / X80002

Tanzania sier homojakt er «personlig»

UTENRIKS 2018-11-06T03:14:18Z

Tanzania er hardt presset etter at guvernøren i hovedstaden sier han vil klappjage homofile. Regjeringen sier dette er et «personlig ståsted».

Nilas Johnsen

Publisert: 06.11.18 04:14

Den tanzanianske avisen The Citizen har mandag et bilde av den sterkt bevegede guvernøren Paul Maonda gråtende under en gudstjeneste i hovedstaden Dar es Salaam.

Makonda er blitt kritisert verden rundt for sine uttalelser der han ber befolkningen angi homofile, slik at de kan arresteres. Da han kom med sine kontroversielle uttalelser sa han at det er bedre at andre land blir sinte, enn at Gud blir sint.

– Jeg har informasjon om at det finnes mange homoseksuelle i vår provins. Gi meg navnene deres, sa guvernøren.

«Homofile tråkker på verdiene til både kristne og muslimer i Tanzania », ifølge Makonda. Homofili er ikke direkte ulovlig i Tanzania, men seksuelle handlinger mellom to menn har en strafferamme på livsvarig fengsel. Disse lovene stammer fra tiden da landet var en britisk koloni

Alliert av presidenten

Makonda, som er kristen og en alliert av president John Magufuli, har trolig gått et hakk for langt. Presidenten markerer nemlig 150-årsdagen for den katolske kirken i landet , og ber religiøse grupper spre et budskap om «fred og nestekjærlighet», skriver The Citizen.

En annen av de ledende avisene i Tanzania, Daily News, viderebringer en klargjøring fra landets utenriksdepartement , der guvernørens planlagte jakt på homofile beskrives som et «privat initiativ», uten støtte fra staten.

Både EU og USA har reagert kraftig mot Tanzania, advart mot brudd på menneskerettigheter og advart reisende fra LHBTI-miljøet å besøke landet. Nå melder også BBC at regjeringen i Tanzania forsøker å fjerne seg fra guvernørens utspill.

Dermed er det uklart om det blir noe av den varslede bølgen av arrestasjoner. Flere hundre personer ble meldt inn som homofile og politiet i hovedstaden sto i beredskap. Nå sier regjeringen at menneskerettigheter vil bli respektert – men det er ingen planer om å endre de sterkt diskriminerende lovene.

Amnesty: En farlig vei

Amnesty International sier Tanzanias planer om å peke ut og pågripe folk som kan være homofile, er å velge en farlig vei, melder NTB.

– Det er ekstremt beklagelig at Tanzania har valgt å ta en så farlig vei i sin måte å håndtere en allerede marginalisert gruppe mennesker. Konseptet med denne gruppen må umiddelbart tas avstand fra, ettersom det kun vil bidra til å skape hat i befolkningen, sier Amnestys regionale leder Joan Nanyuki.

I fjor støttet landets helseminister at homofile ble hengt ut på offentlige lister, og det har skapt sterk kontrovers at homofile ikke får tilgang til behandling for hiv/aids – heller ikke hos private klinikker.