DREPT: Gail Cleavager (innfelt) ble drept av sin egen sønn. Bildet av politibetjenter i aksjon er delt av Volusia County Sheriff's Office på Facebook. Foto: Volusia County Sheriff's Office

15-åring siktet for drap på moren

UTENRIKS 2018-11-04T02:31:58Z

En 15-åring i Florida har tilstått å ha kvalt moren, Gail Cleavenger (46), fraktet henne bort i trillebår og begravet henne.

Publisert: 04.11.18 03:31

Sheriffen i Volusia County, Michael Chitwood, opplyser på en pressekonferanse som også er delt på sheriffskontorets Facebook-side at drapet ha skjedd etter en krangel om en karakter som var i nærheten av stryk.

– Da han kom hjem begynte moren å spørre ham ut om karakterene, spesielt om en D han hadde fått i ett av fagene. Da fulgte en veldig høylytt krangel, og han gikk på rommet sitt. Rundt midnatt gikk han inn på morens rom, hvor han kvalte henne, sier han.

Drapet skal ha skjedd mens moren sov. Faren skal ha vært på en jobbreise. Sheriffen forteller at gutten gikk for å hente en trillebår, men da han kom tilbake oppdaget han at moren fremdeles var i live, og kvalte henne på ny. Sønnen anslår at det tok 30 minutter å drepe henne.

Ifølge pressemeldingen på sheriff-kontorets hjemmeside , har 15-åringen lørdag tilstått å ha drept moren sent torsdag kveld. Han brukte trillebåren til å laste henne inn i en bil og deretter begrave henne ved en bålplass ved River City Church tidlig fredag morgen.

Gutten har forklart at han fikk hjelp av to 17-årige venner til å få det til å se ut som det hadde vært innbrudd i hjemmet deres. De to 17-åringene er også pågrepet og vil bli siktet.

15-åringen lot som han oppdaget tyveriet da han kom hjem fra skolen fredag og ringte nødtelefonen 911. Da opplyste han at moren var savnet og at bilen hennes fremdeles sto på tomgang i oppkjørselen.

Ifølge sheriffen ble de mistenksomme både på 15-åringens forklaring og på sår han hadde i ansiktet.

Senere tilsto gutten og betjenter fant gjenstandene som var fjernet fra hjemmet. De fant også en spade og en kost som var brukt til å begrave Cleavenger med og rydde opp rundt bålplassen. 46-åringens lik vant de i morgentimene lørdag.

Sheriffen sier til Fox News at saken er en av de mest opprørende han har sett.

– Jeg føler på meg at dette er en sak vi kommer til å høre om i årevis. Alle våre hjerter er knust av medfølelse med denne familien.