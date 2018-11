ÅSTEDET: Politietterforskere i arbeid på åstedet for skytingen, Hot Yoga på et lite kjøpesenter i Tallahassee i Florida. Foto: Steve Cannon / AP

Tre drept og flere kritisk skadet i skyteepisode på yogastudio i Florida

UTENRIKS 2018-11-03T02:35:31Z

Tre personer er døde, og tilstanden er alvorlig for fire personer etter at en mann skjøt rundt seg i et yogalokale i Tallahassee i Florida fredag.

NTB

Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: 03.11.18 03:35 Oppdatert: 03.11.18 04:19

Politimester i Tallahassee, Michael DeLeo, meldte først at én person var død og at tilstanden var kritisk for fire personer som ble skadet i skytepisoden fredag kveld. Politiet har ikke identifisert gjerningspersonen som også skjøt seg selv, men de tror ikke vedkommende var i ledtog med andre.

De Leo opplyser senere fredag at ett av ofrene har omkommet på sykehuset, melder Reuters . Tilstanden er kritisk for én av de skadede, og alvorlig for tre andre, opplyser talsperson for Tallahassee Memorial HealthCare.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 17.37 fredag kveld.

– Det er meldinger om at flere personer ikke bare kjempet imot, men også prøvde å redde andre mennesker, sier molitimesteren til pressen.

Yogalokalet Hot Yoga ligger på et mindre kjøpesenter i Floridas hovedstad Tallahassee. Til den lokale avisa Tallahassee Democrat har vitner forklart at gjerningsmannen var en høy mann med skjegg som ble observert inne i lokalene til Hot Yoga, og at han oppførte seg merkelig før han tok fram en pistol og begynte å skyte rundt seg inne i en yogatime. En mann skal ha forsøkt å stanse skytteren, som svarte med å feie til ham med pistolen før han skjøt seg selv.

De Leo bekrefter at en mann ble slått til med pistolen. Natt til lørdag har de en foreløpig identifisering av skytteren, og jobber med å ettergå om det var noe som knyttet ham til noen av ofrene.

Politiker og tidligere ordfører i Tallahassee Scott Maddox sier hendelsen er noe av det verste han har sett:

– I min karriere som tjenestemann har jeg måttet se noen fæle åsteder. Dette er det verste. Vær så snill og be, skrev han på Facebook.

Hendelsen avbrøt valgkampen til byens ordfører og Demokratenes guvernørkandidat, Andrew Gillum, som meldte på Twitter at han er dypt takknemlig overfor politiet som raskt rykket ut etter melding om skytingen. Gillum avlyste sine arrangementer og returnerer umiddelbart til Tallahassee.