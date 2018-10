Khashoggi-saken: Hevder Apple Watch gjorde opptak av drapet

Fredag 28. september besøker Khashoggi konsulatet fordi han må ordne med et dokument som trengs for at han kan gifte seg med sin tyrkiske forlovede Hatice Cengiz. Han får beskjed om å komme tilbake uken etter. I helgen får han telefon fra konsulatet som ber ham hente dokumentet tirsdag 2. oktober. 2. oktober klokken 03.13 lander et privatfly med ni saudiarabere på Atatürk-flyplassen i Istanbul. Flyet kommer fra Riyadh i Saudi-Arabia, og noen av passasjerene har diplomatpass. De sjekker inn på et hotell i nærheten av konsulatet etter å ha reservert rom for tre dager. De forlater imidlertid hotellet senere samme dag. Klokken 13.14 går Khashoggi inn på konsulatet. På forhånd har han gitt sine to telefoner til kjæresten og bedt henne skaffe hjelp hvis han ikke kommer tilbake. Hun blir stående utenfor konsulatet til klokken ett om natten, men Khashoggi dukker aldri opp. Omtrent klokken 16, knapt tre timer etter at Khashoggi har gått inn i bygningen, forlater seks biler med saudiarabiske tjenestemenn konsulatet. To andre biler kjører til generalkonsulens residens 200 meter unna. De kjører videre fire timer senere. Residensens tyrkiske ansatte blir bedt om å ta seg fri. Cirka klokken 17.15 lander enda et fly med saudiarabiske tjenestemenn i Istanbul. Flyet forlater flyplassen etter en times tid. Det mellomlander i Egypt før det fortsetter til Riyadh. Klokken 22.46 forlater flyet som ankom natt til tirsdag, Istanbul. Det flyr til Dubai. 3. oktober melder nyhetsbyrået Reuters at Khashoggi har forsvunnet. 6. oktober starter tyrkiske myndigheter en etterforskning. Dagen etter sier tyrkiske kilder at de mistenker at Khashoggi er blitt drept inne på konsulatet og at de 15 saudiarabiske statsborgerne ble fløyet til Tyrkia for å utføre operasjonen. Saudi-Arabia avviser anklagene. 9. oktober blir det kjent at opptak fra konsulatets overvåkningskameraer er forsvunnet. 10. oktober trykker den regjeringsvennlige tyrkiske avisen Sabah navn og fødselsår på de 15 saudiaraberne som ankom Istanbul 2. oktober. 11. oktober skriver Washington Post at tyrkiske tjenestemenn har fortalt amerikanske tjenestemenn at de har lyd- og videoopptak som beviser at Khashoggi ble drept inne på konsulatet.

(Kilder: TT, The New York Times, The Guardian, AFP og Reuters)