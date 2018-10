EKTEPAR: Tidligere president Bill Clinton og kona Hillary. Sistnevnte tapte for Donald Trump i forrige presidentvalg. Foto: Seth Wenig / TT NYHETSBYRÅN

CNN: Mistenkelige pakker sendt til Det hvite hus, Obama og Hillary Clinton

UTENRIKS 2018-10-24T13:24:10Z

Secret Service bekrefter at Barack Obama og Hillary Clinton har fått mistenkelige pakker adressert til seg i løpet av de siste dagene. Ifølge CNN skal en mistenkelig pakke også være sendt til Det hvite hus.

Publisert: 24.10.18 15:24 Oppdatert: 24.10.18 16:20

Pakken adressert til Det hvite hus ble oppdaget på militærbasen Anacostia–Bolling, hvor posten til Det hvite hus sorteres, skriver CNN.

Secret Service bekrefter i en pressemelding onsdag at det sent tirsdag kveld ble oppdaget en mistenkelig pakke adressert til Hillary Clinton, på adressen hun deler med ektemannen og tidligere president i USA Bil Clinton.

Tidlig onsdag morgen ble en pakke nummer to adressert til tidligere president Barack Obama, oppdaget av personell i Washington D.C.

Den amerikanske sikkerhetstjenesten Secret Service beskriver pakkene som «potensielle eksplosiver».

Pakkene ble oppdaget etter en rutineskanning av posten. De ble umiddelbart vurdert til å potensielt kunne inneholde eksplosiver og ble håndtert som det, heter det i pressemeldingen.

En ansatt i Det hvite hus opplyser til Peter Alexander, journalist hos NBC, at president Donald Trump er orientert om de mistenkelige pakkene, og at Det hvite hus tar situasjonen «veldig alvorlig».

I en offisiell uttalelse skrive Det hvite hus, ifølge Reuters, at de fordømmer «forsøkene på voldelige angrep» mot Obama, Clinton-paret og andre offentlige personer.

Secret Service melder at det nå er igangsatt en etterforskning med både statlige, føderale og lokale ressurser, for å finne ut av pakkenes opprinnelse og identifisere de eller den som står bak.

Nyhetsbyrået AP meldte først at det var snakk om en bombe, mens New York Times skrev at det var snakk en eksplosiv gjenstand, som ble funnet hos Clinton-ekteparet. Ifølge Secret Service er gjenstandene imidlertid identifisert som «poteniselle eksplosiver».

En offentlig tjenestemann sier at innretningen ligner på den som ble funnet ved hjemmet til milliardæren George Soros mandag, skriver The New York Times .

I likhet med Clinton-paret, bor Soros i en bydel nord i New York.

Innretningen som ble funnet hos ham besto av et 15 centimeter langt rør fylt med eksplosivt pulver. Den ble tatt hånd om av en bombegruppe.

Motivet bak de to eksplosive innretningene er foreløpig ikke kjent, sier en tjenestemann til avisen. Ingen har så langt påtatt seg ansvaret.

Den ungarskfødte liberale mangemilliardæren er en hatet mann av mange på ytre høyrefløy. Hans Open Society Foundations jobber med å fremme demokrati, menneskerettigheter og pressefrihet i ulike deler av verden.

Han er samtidig gjenstand for mange konspirasjonsteorier som motstandere har presentert uten bevis.

