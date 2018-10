HØYREPOPULIST: Jair Bolsonaro seilet på en medvind av kraftig misnøye med Brasils arbeiderparti. Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Slik blir Brasil under «tropenes Trump»

UTENRIKS 2018-10-30

Frykt for fremtiden til demokratiet, regnskogen og minoriteter. Men også håp om økonomisk oppsving. Dette kan vente Brasil under presidentskapet til høyreradikale Jair Bolsonaro.

Publisert: 30.10.18

Det gikk som forventet: Jair Bolsonaro, den tidligere militærkapteinen som har snakket varmt om tortur og Brasils fortid i militærdiktatur, og som har sjokkert med retorikk om homofile, kvinner og minoriteter, seilet inn til en klar seier i Brasils presidentvalg søndag - etter en kampanje preget av sterk polarisering, spredning av «fake news» og hvor hovedpersonen selv ble knivstukket.

Bolsonaros vei til seier ble lagt av massiv korrupsjon blant Brasils ledende venstresidepolitikere, svimlende voldskriminalitet og den verste økonomiske nedgangen på flere år.

Bolsonaro har blitt døpt «tropenes Trump» for sine likheter til sin amerikanske motpart.

Andre har pekt på at den nye brasilianske presidenten har mer til felles med Filippinenes våpenglade Rodrigo Duterte. Bolsonaro har lovet en kompromissløs kamp mot kriminelle, og er en varm tilhenger av å bevæpne alle brasilianere.

Truslene hans om å sette til side institusjonene, hans militærbakgrunn og leflingen med Brasils diktatur (1964–1985) gjør at andre mener hans demokratiske sinnelag minner mer om Venezuelas avdøde og etter hvert autoritære leder Hugo Chávez.

Høyreradikale Bolsonaro uttrykte også beundring for den venstreradikale venezuelanske lederen på slutten av 1990-tallet.

Men hva slags politikk vil Bolsonaro føre i praksis?

Ved hjelp av en rekke Brasil-kjennere forsøker VG her å tegne opp hvordan Brasil vil se ut under Bolsonaro:

Betegnes som en «katastrofe for Amazonas»

Valget av Bolsonaro som president har blitt beskrevet som en «katastrofe for Amazonas» av klimaforsker Ed Atkins. Bolsonaro har truet med å trekke Brasil ut av Paris-avtalen, men har senere gått tilbake på akkurat det.

Norge har investert milliarder i den brasilianske regnskogen for å redusere avskogning. Men med Bolsonaro ved roret frykter Brasil-kjenner Torkjell Leira heller at avskogningen vil øke.

– Jeg er veldig bekymret. Bolsonaros uttalelser tyder på full gass for alt som heter utbygging, gruvedrift, veibygging og landbruk i Amazonas. I praksis betyr det mer ulovlig hogst og avskoging, sier Leira til VG.

Leira mener også at Bolsonaros uttalelser om å kriminalisere sosiale bevegelser, vil gjøre det enda farligere for miljøvernforkjempere.

– Det er grunn til å tro at det vil bli mer lovløshet, og flere drap på sosiale arbeidere, sier han.

Fryktes voldsbølge

Å bekjempe kriminalitet er Bolsonaros største valgløfte. Aldri har flere mennesker blitt drept i Brasil. I fjor ble 64.000 mennesker drept.

Han vil endre lovene for å gjøre det lettere for politiet å drepe. Men i et land der politiet allerede begår over 5000 drap i året, frykter flere sikkerhetseksperter at strategien heller vil slå tilbake på seg selv - og bety flere drap, mer straffefrihet og mer tortur.

– Bolsonaro vil ikke lykkes med å komme tilbake til tiden med relativt lite kriminalitet under militærdiktaturet. Å gi et allerede voldelig politi friere tøyler og mer våpen vil bare stimulere til mer vold, sier Leira.

«Mørk fremtid for homofile, feminister og aktivister»

I løpet av sin politiske karriere har Bolsonaro uttalt at en «død sønn er bedre enn en homofil sønn», at en kvinnelig politikerkollega «ikke fortjente hans voldtekt» og han har blitt idømt en bot for rasistiske uttalelser.

Amnesty International er blant menneskerettighetsorganisasjonene som mener at urbefolkningsgrupper, seksuelle minoriteter, svarte, kvinner og politiske aktivister står i fare dersom Bolsonaros retorikk blir politikk.

I ukene etter Bolsonaros seier i første valgrunde har det vært en rekke voldelige angrep mot disse gruppene, og presidentens kritikere mener Bolsonaros retorikk legitimerer angrepene. Senest i forrige uke lovet han en «utrenskning aldri sett før i Brasils historie » av venstrevridde aktivister og motstandere.

– Det er en mørk tid i vente for homofile, feminister og aktivister i Brasil. Alle som tenker annerledes, er et mål, frykter brasilianske Larissa Avilar.

Hun startet det norske initiativet av #elenão-bevegelsen (direkte oversatt, «ikke ham», journ. anm), en feminist-bevegelse som ble startet i opposisjon mot Bolsonaro.

– Jeg vet det høres ut som sterk kost, men det finnes ingen indikasjoner på at Bolsonaro vil etterforske hatkriminalitet, sier hun til VG.

Vender seg mot Trump og Israel, hardere front mot Venezuela

Bolsonaro beundrer Donald Trump, har lovet å flytte ambassaden til Jerusalem og brukt Venezuela som et skrekkbilde på hvordan Brasil ville endt opp dersom venstresiden fikk fortsette å styre.

Spesielt sønnen, Eduardo Bolsonaro, som har deltatt aktivt i farens kampanje, har tatt til orde for å bryte diplomatiske bånd med Venezuela, og har møttes flere ganger med den mer radikale delen av opposisjonen i det kriserammede landet.

– Bortsett fra hardere retorikk er det vanskelig å se hva Bolsonaro konkret vil gjøre i Venezuela. Å stenge grensen mot landet i nord, som har vært foreslått, høres mer ut som symbolpolitikk, enn noe annet. Men en Trump-Bolsonaro-allianse mot regimet i Venezuela vil kanskje føre til enda flere sanksjoner, sier førsteamanuensis Leiv Marsteintredet.

Kan lede til økonomisk comeback

Brasil har gått inn i en av de verste økonomiske nedgangstidene under styret til Brasils arbeiderparti. Selv om Bolsonaro ikke har snakket mye om økonomi i valgkampen, er utnevnelsen av Paulo Guedes som hans økonomiske rådgiver et tegn på et steg mot mer markedsåpning.

– Den økonomiske linjen som har vært ført de siste 6–8 årene har i sin ytterste konsekvens kjørt Brasils økonomi i veggen, sier Svein Harald Øygard, seniorpartner i Sparebank 1 Markets. Han har ledet konsulentselskapet McKinseys arbeid med energi i Latin-Amerika fra Rio de Janeiro, og kjenner Brasil godt.

Selv om han mener det er for tidlig å si hva slags økonomisk politikk Bolsonaro vil føre, peker han på at børsene i Brasil allerede har steget kraftig etter valget. Bolsonaro var næringslivet og markedets favoritt, ikke venstresidekandidaten Haddad.

– Brasil er verdens mest lukkede økonomi. Det er et kjempepotensial for utenlandske investeringer dersom den liberaliseringsprosessen som ble startet for to-tre år siden, blir videreført. Det er også et land norske selskaper som Equinor, Hydro og Yara vil fortsette å satse tungt i, sier Øygard.