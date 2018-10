FUNNET DREPT: Her i denne parken i Huskvarna i Jönköping ble 48-åringen funnet sparket og slått i hjel. Foto: Adam Ihse/TT / TT NYHETSBYRÅN

Sverige: 14-åring tilstår å ha slått og sparket hjemløse Gica (48)

UTENRIKS 2018-10-19T20:46:42Z

Hjemløse Gica (48) ble funnet skamslått og drept i bydelen Huskvarna i Jönköping. Nå tilstår en 14-åring å ha vært med på å slå og sparke 48-åringen før han døde.

Publisert: 19.10.18 22:46

Gheorge Hortolomei-Lupu, som han heter, ble funnet død og ille tilredt i en park om morgenen 8. august i år. Obduksjonen førte til at politiet startet etterforskning av drap.



Voldsvideoer

Det viste seg at det verserte videoklipp i sosiale medier som viste mishandlingen. Dette skal ha vært en sentral del av politiets etterforskning. De kunne snart pågripe fire tenåringer, tre av dem under 15 år.

To var mistenkt for å ha begått volden, mens de to andre for å ha medvirket. Nå er en 16-åring og en 14-åring siktet for drapet, og 14-åringen skal ifølge Aftonbladet ha tilstått ugjerningen.

Slo med gjenstander

14-åringen blir også oppgitt å ha vært den førende i mishandlingen av den hjelpeløse og spedbygde 48-åringen. Vitner har forklart at han kom til Sverige for fire år siden, og at han i årevis har blitt trakassert.

Ifølge avisen skal begge de siktede ha nektet straffskyld, og 14-åringen er under kriminell lavalder og skal tas hånd om av barnevernet. Men i dokumenter fra et lukket rettsmøte i Forvaltningsretten fremgår det at 14-åringer har erkjent å ha sparket og slått mannen både mot hode og kropp, og dessuten brukt gjenstander for å slå ham med.

Kastet sko og klær

14-åringen skal senere ha kastet sko og klær han hadde på seg under mishandlingen. Det skal også foreligge videoopptak hvor denne 14-åringen har trakassert Gica ved tidligere anledninger.

Han advokat Johan Kihlstedt, forklarte i retten at hans klient «ved ett tilfelle hadde deltatt i trakasseringen av den hjemløse mannen ved å utøve en viss grad av vold.» Han fremholder også at det ikke er klarlagt hvorvidt dødsfallet skyldes er ytre påvirkning.

16-åringen er løslatt fra varetekt.