DOMINERER: USAs president Donald Trump kuppet fotoseansen under NATO-frokosten, med å bombardere generalsekretær Stoltenberg med kritiske spørsmål og gass og handel. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Trumps retorikk stjeler NATO-oppmerksomhet

Publisert: 11.07.18 13:43 Oppdatert: 11.07.18 14:29

BRUSSEL (VG) Retorikken Donald Trump har brukt i forkant av NATO-møtet, er utfordrende, mener statsminister Erna Solberg.

Klokken 13.50 onsdag ble årets toppmøte i NATO høytidelig åpnet i hovedkvarteret i Brussel . Men på grunn av USAs president Donald Trumps nådeløse kritikk av allianselandene i dagene opp mot møtet, er inntrykket er at møtet allerede har pågått uendelig lenge.

Gjennom krasse twittermeldinger og en oppsiktsvekkende konfrontering av NATOs generalsekretær Stoltenberg over frokost i dag, har Trump nå presset USAs handelskrig med Europa inn i NATOs mange diskusjonsrom.

Når Trump tar med seg andre konflikter inn i NATO-møtet, hvis mål er å styrke forsvarssamarbeidet mellom de 29 medlemslandene, er det en utfordring, vedgår Norges statsminister Erna Solberg.

– Det er ingen tvil om at den retorikken vi hørte i morges er utfordrende, med tanke på å trekke inn mange andre forhold enn de rent sikkerhetspolitiske. Jeg tror vi i dette møtet er tjent med å fokusere på hvordan NATO skal løfte felles sikkerhet, sier Solberg til norsk presse i NATO-hovedkvarteret.

Det utenriksministeren fryktet

På et pressetreff i Oslo ved starten av denne uken fortalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at det hun er mest bekymret for at skal skje på ukens NATO-møte, er at man skal begynne å blande handels – og forsvarspolitikk.

Å skulle forhandle på på tvers av sektorene vil være en svært uheldig sammenblanding, beskrev utenriksministeren.

– Uforutsigbarheten er det verste i år, og om det blir gjort noen «mediejippoer». Arbeidet vårt blir å fortelle hva vi har jobbet frem, og hvorfor vi har jobbet frem det. Men det er klart at uttalelser som kommer, utenfor eller innenfor møtet, kan bli en utfordring, sa Eriksen Søreide på mandag.

Twitter-bomben

Utenriksministeren rakk ikke engang å sette seg på flyet i retning Brussel, før Trump hadde formulert nettopp den koblingen hun fryktet, i en twittermelding.

«Den europeiske unionen gjør det umulig for våre bønder, arbeidere og selskap å gjøre forretninger i Europa, (USA har et 151 milliarder dollar stort handelsunderskudd), og så vil de at vi fornøyd skal forsvare dem gjennom NATO, og være grei og betale for det. Slik fungerer det ikke!» raste den amerikanske presidenten fra sin twitterkonto tirsdag kveld.

TOPROSENTMÅLET NATO vedtok målet om at medlemslandene skulle bevege seg mot å bruke to prosent av BNP på forsvar innen 2024, på toppmøtet i Wales i 2014. Det kom etter mange års press fra USA, og samme år som Russland brøt internasjonal rett ved å annektere Krim-halvøya. I fjor brukte Norge 1,62 prosent av BNP på forsvar. Regjeringen planlegger å øke denne andelen.

– Ikke veldig overrasket

Da Norges utenriksminister, forsvarsminister, og statsminister landet i Brussel tirsdag kveld, ble naturlig nok Trumps konfronterende meldinger et tema for samtale med norsk presse.

Utenriksministeren sier at hun ser på dette som en meningsytring fra hans side, «i likhet med andre twittermeldinger som kommer fra Trump nå om dagen», og at det på ingen måte er en kobling Norge gjør.

– Men selv om ikke dere gjør den koblingen, hva synes du om at han gjør det?, spør VG.

– Jeg er ikke så veldig overrasket over det, fordi dette har han for så vidt signalisert tidligere. Han gjør mange andre koblinger også, som ingen andre allierte gjør, sier Eriksen Søreide til VG.

Vil heve seg over kritikken

En av dem som har måtte tåle refs fra USAs Trump, er Norge. Trump hevder at Norge, som eneste NATO-land med grense til Russland, «mangler en troverdig plan for å bruke to prosent av sitt bruttonasjonalprodukt på forsvar», avslører et brev til statsminister Solberg, offentliggjort av VG.

Selv om det lett kan fremstå som om forsvarsalliansen står svekket og splittet før toppmøtet, er ikke det et bilde som er korrekt, mener Solberg.

« Image isn´t everything», sier hun på engelsk i Brussel, før dagens møtevirksomhet starter.

– Jeg synes ikke vi skal la regien komme fra twittermeldingene fra den amerikanske presidenten. Jeg synes ærlig talt at vi alle skal heve oss opp til å snakke om hva vi leverer, og hvor mye sterkere og bedre NATO-alliansen har blitt i løpet av de siste 4 årene, sier statsministeren til norsk presse i Brussel.