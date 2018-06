UT MOT ABORT: Pave Frans sammenlignet abort med nazistenes raserensing. Her fotografert fredag under en mottagelse i Vatikanet. Foto: Alessandra Tarantino / TT NYHETSBYRÅN

Paven sammenligner abort med nazistenes etniske rensing

Publisert: 17.06.18 02:24

Pave Frans fordømte lørdag abort, som han sammenligner med nazitidens etniske rensing.

Han oppfordret i stedet familier til å ta imot de barna Gud gir dem.

Paven kom med uttalelsen i et møte med en italiensk familieorganisasjon. Han skal her ha tatt ordet uten noe forberedt manuskript.

Ut mot fosterdiagnostikk

Vatikanet ga ikke umiddelbart ut noe avskrift fra hans uttalelser, men to nyhetsbyråer siterte ham som om han fordømte testene som kan utføres på fostre og som gjør det mulig for foreldre å avslutte graviditeten om fosteret er misdannet eller har andre feil, melder AP.

– I forrige århundre opplevde hele verden det skandaløse nazistene foretok seg for å rense rasen. Idag gjør vi det samme, bare at vi har hvite hansker på, skal paven ha uttalte i møtet ifølge de to nyhetsbyråene.

Paven ba videre familiene akseptere og motta barn – «som Gud gir dem til oss».

Syke, fattige, eldre og ufødte

Pave Frans har videreført den samme strenge anti-abort-holdningen som hans forgjengere hadde. Han har også innlemmet sin holdning mot abort i en bredere fordømmelse av en «bruk- og-kast-kultur». Han har hyppig beklaget hvordan de syke, de fattige, de eldre og de ufødte blir betraktet som mindreverdige og ikke blir omfattet av beskyttelse og verdighet av et samfunn som heller verdsetter individets suksess.

Han har også påpekt at kvinner ofte blir en del av denne bruk-og-kast-kulturen, og at de noen ganger blir tvunget til å prostituere seg.

Be for kvinnene

– Hvor mange av dere ber for disse kvinnene som er blitt kassert, for disse kvinnene som er blitt brukt, for disse jentene som er nødt til å selge sin verdighet for å få en jobb? spurte paven under sin morgenpreken fredag.

Pave Frans har viet mye av sin pavegjerning til å preke om familien, ekteskap og problemer som familier i dag står overfor. Det er ventet at han kommer til å ta disse emnene opp under sitt besøk til Irland kommende august.