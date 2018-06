Italias innenriksminister vil hindre nye migrantskip

Publisert: 17.06.18 13:03

Italias innenriksminister Matteo Salvini sier han vil hindre ytterligere to migrantskip i å legge til i italienske havner.

Italias innenriksminister og visestatsminister Matteo Salvini har lovet en tøff linje mot migranter og lørdag skrev han på sin Facebook-side at han vil hindre ytterligere to migrantskip i å legge til havn i italienske havner.

De to skipene tilhører de tyske organisasjonene Sea-Watch og Mission Lifeline, som begge seiler under nederlandsk flagg.

Skipene er utstasjonert utenfor kysten av Libya for å plukke opp «en mengde mennesker som er blitt forlatt til sjøs av menneskesmuglere», skriver Salvini på Facebook .

– Disse folkene burde vite at Italia ikke lenger ønsker å være delaktig i ulovlig innvandring, så de får finne seg noen andre ikke-italienske havner å dra til, skriver statsråden.

Etter å skrevet om dette på Facebook, svarte den tyske hjelpeorganisasjonen Mission Lifeline, som operere en av båtene, med å tvitre «Når fascister promoterer oss …», skriver nyhetsbyrået Reuters .

Salvini svarte at «fornærmelser og trusler vil ikke stoppe oss» og kort tid senere skrev transportminister Danilo Toninelli på Twitter at Nederland bør tilbakekalle skipene.

Videre skrev han at redningsskipene bryter en rekke regler fordi de ikke har nok ressurser og personell og kan sette liv i fare.

Ordkrid

Italias nye populistiske regjering, bestående av det sterkt innvandringskritiske partiet Ligaen og den populistiske Femstjernersbevegelsen, har fått hard kritikk fra flere hold, etter at de nekte migrantskipet Aquarius å legge til kai i Italia.

Men regjeringen får støtte fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), Filippo Grandi, som sier det ikke er rimelig at Italia påtar seg ansvar for migrantene i Middelhavet alene og at Europa bør gjøre mer.

Italias nei har ført til spenning mellom italienerne og Frankrike og det brøt ut ordkrig mellom de to landene .

Frankrik ga streng beskjed om at den slags «kynisme og uansvarlighet» var høyst beklagelig.

Den italienske regjeringen svarte at de ikke aksepterer «hyklersk irettesetting» fra Frankrike.

Tatt imot i Spania

Skipet ble senere også avvist av Malta. Da grep spanske myndigheter inn og sa at skipet med 630 flyktninger og migranter om bord kunne få dra til Spania i stedet.

Søndag morgen ble de første migrantene tatt imot på havnen i Valencia av over 2.000 personer, inkludert 1.000 frivillige fra Røde Kors og 470 oversettere, skriver AFP.

Frankrike har tilbudt seg om å ta noen av migrantene på skipet. Den spanske visestatsministeren Carmen Calvo forklarer i en pressemelding at de som ønsker å dra til Frankrike, vil få lov etter at de er registrert i Valencia. Forutsetningen er at de oppfyller kriteriene for asyl.