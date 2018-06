I HAVN: Bildet viser personer på Lifeline i havnen i Valletta onsdag kveld. Foto: Jonathan Borg / AP / NTB scanpix

Lifeline-kapteinen siktes for lovbrudd

NTB

Publisert: 28.06.18 19:23

UTENRIKS 2018-06-28T17:23:00Z

Kapteinen på migrantskipet Lifeline vil bli siktet for lovbrudd på Malta, opplyser mannens advokat.

Også en talsmann for Maltas statsminister sier torsdag at kapteinen vil bli siktet, uten å gi ytterligere detaljer.

Ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA vil siktelsen trolig dreie seg om at skipet var feilregistrert. Lifeline seilte under nederlandsk flagg, men nederlandske myndigheter har avvist at skipet var registrert der.

Lifeline la til kai i Valletta på Malta onsdag kveld etter flere døgn til sjøs. Skipet hadde i flere dager blitt nektet å legge til kai i Europa, men fikk grønt lys til å ankomme Valletta etter at flere europeiske land ble enige om å ta ansvar for de over 200 migrantene og flyktningene om bord .

Norge tilbyr bosetting for 15 personer fra Lifeline, opplyste Utenriksdepartementet (UD) sent onsdag kveld. De 15 personene vil regnes inn i den årlige kvoten for overføringsflyktninger som er fastsatt i statsbudsjettet.

FNs høykommissær for flyktninger vil vurdere beskyttelsesbehov for den enkelte om bord og avgjøre flyktningstatus på Malta, opplyste UD.

Maltas statsminister varsler at opphold vil bli gitt til dem som har rett til det, mens øvrige vil bli returnert til sine hjemland. De langt fleste ombord kommer fra Sudan.

– Nasjonalitetene så langt er for det meste sudanere, det er også eritreere og somaliere. Så det er en blandet gruppe, også noen fra vestafrikanske land, sier talsmann for Maltas innenriksdepartement, Roberta Buhagiar.