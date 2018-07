Røde Kors fikk unik tilgang i Nord-Korea: Advarer mot plutselig regimefall

Publisert: 02.07.18 23:17

UTENRIKS 2018-07-02T21:17:27Z

Røde Kors-president og tidligere FN- sjef i Syria, Robert Mood, har besøkt Nord-Korea. Han advarer mot et plutselig regimefall. – Det kan få katastrofale følger for den humanitære situasjonen, sier Mood.

Røde Kors -presidenten har nettopp kommet hjem etter et besøk i verdens mest isolerte land . Dit reiste han sammen med landsjef Torben Henriksen. De opplevde at det politiske tøværet også har nådd befolkningen:

– Tilgangen til vanlige mennesker er en helt annen. Vi opplevde en spontanitet som ikke har vært der før, og vi møtte en overraskende informert befolkning langt ute på landsbygda, sier Henriksen.

Robert Mood er tidligere generalinspektør for Hæren og leder av FNs observatørkorps i Midtøsten og Syria . I fjor høst ble han valgt til president i Norges Røde Kors.

Mood har sett hurtige regimeskifter på nært hold og vet hvor ille det kan gå. Han mener det er viktig å gå forsiktig frem når isolerte Nord-Korea litt etter litt skal finne sin plass.

– Nå er det viktig å forvalte den nye situasjonen med klokskap. Det internasjonale samfunnet og Nord-Korea må gradvis bygge tillit. Hvis regimet plutselig bryter sammen, blir den humanitære situasjonen mye verre. Små skritt må støttes, sanksjoner slippes opp litt etter litt. Situasjonen i Nord-Korea er kompleks og det vil ta generasjoner å endre den, sier Robert Mood.

– En helt annen opplevelse

Torben Henriksen var første gang i Nord-Korea i 2003. Etter mange år med hjelpearbeid i verdens mest isolerte land, er det ingen nordmenn som kjenner Nord-Korea like godt som sjefen for de norske Røde Kors-prosjektene. Organisasjonen samarbeider blant annet med Nord-Korea Røde Kors om prosjekter for kvinner og barn.

– Denne reisen var en helt annen opplevelse enn jeg har hatt i landet før. Vi fikk mye større tilgang til vanlige folk og de ville gjerne snakke med oss. Vi besøkte et sykehus og legen fortalte om medisinmangel. En kvinne som hadde fått en vannpost utenfor døren, fortalte om sanksjonene som rammet hardt. Dette har jeg ikke opplevd før, sier Henriksen.

Han har tidligere fortalt VG om en helt annen stemning på reisene i Nord-Korea . Det er ikke lenge siden kontrollen med nordmannen var strengere og arbeidsforholdene vanskeligere. Henriksen var i landet da ordkrigen mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong Un var på sitt skarpeste i 2017.

Godt informert om storpolitikk

Røde Kors-duoen mener de opplevde effekten av at storpolitiske endringer også har nådd befolkningen:

– Jeg hadde på netthinnen et bilde av et karikert samfunn der mennesker med robotansikter fremførte innøvde budskap. Det var ikke det vi møtte. Det var overraskende åpenhet og fleksibilitet. De hadde glimt i øye og ville snakke med oss. Vi er helt sikre på at vi snakket med lokale mennesker uten at vi ble passet på. En del av det vi opplevde var ikke planlagt. De var også godt informert om storpolitikken, sier Mood.

Landsjef Henriksen er ikke minst overrasket over at endringene merkes langt utenfor hovedstaden Pyongyang. Området de besøkte ligger en lang reise nordover fra hovedstaden.

– Vi kjørte 160 kilometer på relativt dårlig betongvei nordover fra Pyongyang. Deretter 40–45 kilometer på en grusvei som ble dårligere og dårligere. Den endte i noen hundre meter med gjørmete sti som førte inn i det grønne landskapet til klynger med fattigslige hus. Der jobbet de på rismarkene, de bygde drivhus og hospital, de jobbet med å sikre seg mot flom som de frykter kan komme når som helst, sier Mood.

VG besøkte Nord-Korea tre ganger i 2017 og opplevde isolasjonen og informasjonsvakuumet befolkningen har levd igjennom flere tiår. Den så også Robert Mood:

– En morgen jeg våknet tidlig, stilte meg på trappen der vi bodde, på et av de litt større stedene vi besøkte. Det kom en person på sykkel, så kom det en til. Noen kom til fots. Så kom en høyttalerbil med et voldsomt volum. Det var ingen tvil om at et budskap kom ut. Men vi må passe oss veldig for å sette oss på vår høye hest og være nedlatende overfor menneskene. Vi jobber med barn og kvinner, menneskene i landet som er fanget i en storpolitisk kryssild. 10 millioner trenger nødhjelp i et land med 26 millioner innbyggere. De dør av magesjau, influensa og sår som blir betente. Da vi var der fikk de inn medisiner som det har tatt et halvt år å få inn fra Kina, sier Robert Mood.

Vendepunkt

Han sier menneskene han møtte snakket om tre årsaker til at de trenger nødhjelp:

– Kommunismens sammenbrudd. Det ble slutt på å bytte varer med blant annet Sovjetunionen. Så kom det en ny type ekstremvær, med voldsomme flommer. Den tredje årsaken de snakker om der de internasjonale sanksjonene. I tillegg har Nord-Korea selv valgt å isolere seg. Men nå vet de selv langt fra hovedstaden at det har vært et toppmøte. Alle offisielle personer vi møtte så på det som mulig vendepunkt, sier Mood.

– Vi møtte fleksibilitet og snakket med lokale uten at vi ble passet på. De hadde glimt i øyet og god forståelse av det storpolitiske som foregår. De kjente til toppmøtet mellom Kim Jong Un og Trump i Singapore og hadde forventninger at arbeidet ville utvikle seg videre, sier Røde Kors president Robert Mood.