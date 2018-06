ETTERFORSKER: Politiets krimteknikere undersøkte natt til fredag en moped ved Lindängsplan i Malmö etter at en 24 år gammel mann ble skutt og drept. Foto: Johan Nilsson, TT NYHETSBYRÅN

Aftonbladet: Skuddoffer i Malmö mistenkt for drap

Publisert: 23.06.18 01:54

UTENRIKS 2018-06-22T23:54:21Z

Tidligere denne uken overlevde mannen trippeldrapet som rystet den svenske byen. Ifølge Aftonbladet er han nå selv mistenkt for drap.

Til sammen seks menn som ble skutt da de like etter klokken 20 mandag kveld forlot en internettkafé et steinkast fra politihuset sentralt i Malmö. Tre menn ble drept, tre ble skadet. Politiet mener at samtlige har koblinger til et kriminelt gjengmiljø, og politisjef Stefan Sintéustil la heller ikke skjul på at de fryktet hevnaksjoner .

– Når man har med disse menneskene å gjøre, er det alltid en risiko for hevn. Disse personene blir veldig lett krenket av hverandre. Vi regner dessverre med at det kan bli en hevnaksjon.

Kun tre dager etter trippeldrapet ble det sent torsdag kveld på nytt åpnet ild i byen . En 24 år gammel mann ble drept da flere skudd ble avfyrt mot en bil han satt i. Noen timer senere, ble to menn i 30-årene og en mann i 40-årene pågrepet av politiet, mistenkt for å være innblandet i drapet på 24-åringen. Alle tre nekter straffskyld.

Barndomsvenner av ofrene i trippeldrapet til VG : – Vi vil ta hevn

Både Aftonbladet og Sydsvenskan siterer nå anonyme politikilder på at en av de tre mistenkte selv ble skutt og skadet under trippeldrapet dager i forveien . Aktor Jeanette Sprimont ønsker overfor førstnevnte ikke å bekrefte disse opplysningene:

– Jeg kan hverken kommentere personer eller detaljer i noen av hendelsene på nåværende tidspunkt. Det er så ferskt at vi må innhente den informasjonen vi trenger uten at den blir påvirket.

Ifølge Aftonbladet er den drepte 24-åringen kjent for politiet fra tidligere, blant annet for sine koblinger til byens pågående gjengkonflikt. De siterer kilder på at 24-åringen skal ha hatt en feide med de seks mennene som ble skutt tidligere i uken.

– Alt henger sammen, sier en politikilde til avisen.

Ifølge Sydsvenskan skal den drepte 24-åringen ha vært i direkte konflikt med den 21 år gamle mannen som ble lettere skadet, og som har blitt utpekt som målet for trippeldrapet . Han skal være leder av en av byens kriminelle gjenger.