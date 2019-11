FANGET AV KURDERNE: En av vaktene i fengselet i Hasakeh åpner luken og fotografen fra AFP får et glimt inn i den overfylte cellen.

På innsiden av IS-fengslene: Knuste krigere og foreldreløse unggutter

Gulvet er fylt til randen av kropper kledd i oransje fangedrakter. Menn og gutter med fortvilelse lysende ut av øynene. Dette er restene av Den islamske staten.

En gang var disse mennene krigere i terrorhæren som la under seg store områder i Irak og Syria, og som spredde frykt langt utenfor den krigsherjede regionen. IS tok slaver, begikk massedrap og filmet groteske henrettelser.

Nå ligger beseirede jihadister andføttes i overfylte celler, kledd i de samme oransje fangedraktene som IS kledde på fangene de kuttet halsen på. Drakter som i tur var en referanse til de oransjekledde fangene i den amerikanske fangeleiren i Guantánamobukten.

– Dere skulle sett ansiktene deres da de fikk de oransje draktene, de trodde vi skulle drepe dem, slik de gjorde med sine fanger, sier en av vaktene i et overfylt fengsel nær byen Hasakeh, til den amerikanske avisen Washington Post.







TETT-I-TETT: Fangene ligger andføttes på tynne, grå madrasser. Fengselet er fylt til randen med beseirede IS-krigere.

Tusenvis av fanger

Så mange som 12.000 anklagede IS-jihadister sitter spredd i minst 25 midlertidige fengsler i området som den kurdiskdominerte SDF-militsen har kontroll over.

Blant disse er det 2500 fanger som ikke er fra Irak eller Syria, men fra 50 ulike nasjonaliteter, deriblant flere land i Europa, skriver nyhetsbyrået AFP, i en reportasje om fengselet i Hasakeh. I dette ene fengselet holdes så mange som 5000 fanger, under kontroll av vakter fra SDF.

– Fangene har null kontakt med omverdenen. De får bare se solen om de sendes til sykestua, sier fengselsdirektøren, Serhat, til AFP.







KRITISKE FORHOLD: Fengselsmyndighetene legger ikke skjul på at cellene er overfylte og uten skikkelige sanitæranlegg.

Aseel Mathan, en 22-åring fra Wales forteller at han var 17 år gammel da han lot seg overtale av storebroren til å følge den nå drepte IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi og kjempe for «kalifatet».

Broren hans døde i kampene om Mosul i Irak, mens han selv dro videre til Raqqa, «dødens hovedstad» i Syria, før han overga seg etter kampene i den siste IS-byen Baghouz i mars.

– Jeg lengter bare ut av dette fengselet, tilbake til Storbritannia, til min familie, forteller den unge briten.

SÅREDE: Det er flere måneder siden de ble beseiret, men mange av krigerne har fortsatt skader, og i sykestuen er det nesten like fullt som i de øvrige cellene.

Det er ikke kjent om noen norske IS-krigere har overlevd kampene og nå sitter i denne typen fengsler, men VG har tidligere fortalt om IS-krigeren Oleg Neganov som dro fra Norge for å kjempe «hellig krig» og som nå sitter fengslet i Syria. Men han har mistet sin norske oppholdstillatelse, og er russisk statsborger.

Fengslene ligger i den samme regionen som de to leirene der til sammen fem norske IS-kvinner og seks norske barn holdes. I den største og mest kjente leiren, al-Hol, har det nylig vært voldelige opptøyer.

VG er kjent med at vaktene i disse leirene forsøker å skille gutter som er over ti år gamle fra sine mødre – fordi de frykter at guttene kan utgjøre en sikkerhetsfare.

Hundrevis av mindreårige

Fengselet i Hasakeh har en egen avdeling for mindreårige, og der er cellene overfylt med unggutter som har mistet sine foreldre da IS ble nedkjempet i mars i år. Guttene som en gang ble kalt «Kalifatets løveunger» er redde og forvirrede.

AFP beskriver at det er flere titalls gutter i cellene, de fleste av dem i begynnelsen av tenårene. Men nyhetsbyrået har også snakket med en gutt ved navn Khaled på bare ni år.







UNGGUTTER: I cellene for de mindreårige er det mange gutter i tenårene. Men det finnes også barn helt ned i til ni år gamle i fengselet.

New York Times har skrevet om det samme fengselet som AFP og Washington Post har fått besøke. De beskriver at til sammen 150 mindreårige holdes i flere celler.

– Hva skal skje med oss barna, kommer vi noen gang til å få slippe ut, spør en av guttene New York Times sin reporter.

Den amerikanske avisen har også snakket med den yngste gutten, niåringen som AFP omtaler, og han forteller at foreldrene ble drept i kampene. Andre barn håper og tror at foreldrene lever, men vet ikke hvor de er. De er blitt holdt i fengselet i månedsvis.

En gutt på fjorten år forteller Washington Post at han forgjeves har forsøkt å komme i kontakt med sin mor via Den internasjonale Røde Kors komiteen (ICRC), som er den eneste hjelpeorganisasjonen som får tilgang til fangene.

TENÅRINGER: Mange av fangene er tenåringer, som disse unge guttene som sitter i en av de overfylte cellene i Hasakeh-fengselet.

Er ikke rettslig vurdert

VG har tidligere fortalt historien om brødrene Daoud og Azzad som ble tatt til fange av IS og trent opp til å bli barnesoldater. Det er kjent at svært mange barn, både fanger og barn av IS-krigere, fikk militær opplæring. I de mest ekstreme tilfellene ble barn av IS-krigere brukt til å henrette fanger.

Men det er uklart om guttene som holdes i fengselet i Hasakeh har deltatt i militær opplæring, eller i krigshandlinger, forklarer fengselsledelsen til New York Times.

Ingen av de mindreårige er straffeforfulgt, og egentlig planla man å overføre dem til et rehabiliteringssenter, men det er ikke blitt gjennomført fordi kurderne ble fanget i kamper mot tyrkisk-støttede militser.







BØNNESTUND: En gruppe med fanger fra IS samler seg til bønn i den ene enden av fengselscellen.

Forholdene i cellene der de mindreårige holdes oppfyller ikke kravene som stilles til slike institusjoner av FN. Men også i cellene for de voksne beskrives de sanitære og humanitære forholdene som elendige.

Både barn og voksne i slike fengsler er fanget i et juridisk ingenmannsland. De kurdiske selvstyremyndighetene er ikke anerkjent av andre enn seg selv, og har ikke et rettsvesen der utenlandske IS-medlemmer kan dømmes.

De kurdiske myndighetene har gang på gang bedt europeiske land hente sine borgere tilbake, uten å bli hørt. I Norge snakker regjeringen om muligheten for å opprette et internasjonalt straffetribunal, slik at IS-medlemmer kan straffes der de er. Men det vil ta lang tid å stable på beina.

Stor rømningsfare

En mulighet for å sikre straffeforfølgelse er at beseirede IS-krigere sendes over grensen til Irak, der over 17.000 IS-medlemmer allerede er dømt. Men noen utleveringsavtale dit har foreløpig ikke blitt noe av, fordi Irak forbeholder seg retten til å bruke dødsstraff.

Da VG fulgte rettssaker mot IS-medlemmer i den irakiske byen Mosul i januar 2018 fortalte flere av de tiltalte at de hadde tilstått under tortur. Like fullt ble de dømt til døden på 20 minutter.







SINNE: Fangene er oppgitte og sinte. Mange sier de angrer, mens andre tror at andre IS-krigere skal frigi dem slik at terrorkalifatet kan gjenoppstå.

Fengselet i Hasakeh er blitt utsatt for et forsøk på å sprenge murene med en bilbombe. Nylig omtalte VG at IS har oppfordret til angrep på både fengsler og leirene der IS-kvinnene holdes.

Under den tyrkiske militæroperasjonen i oktober rømte flere titalls farlige IS-fanger fra et fengsel nærmere grensen, og hundrevis av IS-kvinner fra en av leirene.

Forholdene i leirene og fengslene der IS-medlemmer holdes er nå så dårlige, at den norske Etterretningstjenesten nylig gikk ut i VG og advarte mot at norske IS-medlemmer kan rømme.

OVERVÅKER: De kurdiske vaktene frykter at det kan bli rømninger fra fengselet, og føler nøye med på overvåkingsbilder fra cellene.

– Dersom disse fangene får muligheten til å rømme er jeg hundre prosent sikker på at det blir veldig farlig for oss. Å holde disse menneskene her er en stor fare for Syria, men også for hele verden, sier en av vaktene, Can Polat, til New York Times.

– Hvordan kan verden overlate oss med ansvaret for et slikt sted. Borgere fra hele verden er her, men vi må bære byrden for hele menneskeheten, sier en annen vakt til Washington Post.

Frykten for Assad

IS-fengslene ligger nær det som fortsatt er en krigssone, til tross for våpenhvilen som ble inngått for noen uker siden. De kurdiske selvstyremyndighetene er blitt tvunget til å inngå en skjør allianse med Assad-regimet etter den tyrkiske invasjonen.

Fengselet i Hasakeh ligger noen mil lenger sør enn den 30 kilometer brede såkalte «sikre sonen» langs grensen, der kurderne er tvunget på retrett. Enn så lenge er det fortsatt kurderne som har kontroll, men både Tyrkia og Assad-regimet har truet med å ta over regionen.

FARLIG JOBB: Vaktene i fengselet bærer ansiktsmasker og forteller at de frykter å bli utsatt for angrep av fangene.

Det fangene i fengselet frykter mer enn noe annet, er at Assad-regimet skal ta kontrollen:

– Det er et faktum at dersom vi ender i regimets hender, så blir det massehenrettelser. Det er slik regimet er, forteller Basil Karazoun, som er en avhopper fra den syriske hæren, til New York Times.

Bassem Abdel Azim, en 42 år gammel nederlender med røtter i Egypt, forteller AFP at han lurte med seg sin kone til Syria under påskudd av at de skulle på ferie i Tyrkia. Nå aner han ikke hvor konen og de fem barna er.

– Jeg har bare ett ønske igjen i livet, og det er å få treffe min kone igjen og be om unnskyldning for å ha dratt henne med til en krigssone. Etter det kan de henge meg, sier han.

