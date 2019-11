DØMT: Patrick Frazee. Foto: Chappin Everett / AP / NTB scanpix

Dømt for brutalt drap: – Handlingene dine var ondskapsfulle og meningsløse

Patrick Frazee er dømt for å ha drept sin forlovede Kelsey Berreth med et balltre mens parets ett år gamle datter lå på i naborommet.

Mandag ble han dømt til livstid pluss 156 års fengsel – uten mulighet for prøveløslatelse, skriver en rekke amerikanske medier, blant annet CNN.

– Handlingene dine var ondskapsfulle, meningsløse og uten forklaring, sa dommer Scott Sells.

IKKE FUNNET: Kelsey Berreth er ikke funnet, men antas å være drept. Foto: Kelsey Brunner / AP / NTB scanpix

Drapet skal ha skjedd 22. november i fjor, med deres felles barn i naborommet.

Før de skulle spise middag skal Frazee ha bedt sin forlovede ta bind foran øynene for å gjette hvilken type duftlys han tente. Istedenfor slo han henne i hjel med et balltre, mener retten.

I dommen står det så at han puttet Berreth i en søppelpose, fraktet henne til et annet sted og brant henne.

Forsvaret påpekte at hverken liket eller drapsvåpenet er funnet, likevel brukte juryen kun drøyt tre timer på å finne ham skyldig. Det er funnet blodrester i leiligheten, som en krimteknikker vitnet «lignet veldig på hva man forventer å se på et åsted for drap», skriver CNN. Det er også funnet tannrester fra et kvinnelig DNA der liket skal ha blitt brent.

Rystende vitneforklaringer

Hovedvitne i retten var Frazees tidligere kjæreste. Hun fortalte at Frazee ringte henne for og be henne vaske opp blodet i leiligheten. Hun har også forklart at han tidligere hadde forsøkt å få henne til å drepe forloveden uten at hun klarte det.

– Det var blod overalt, på gulvet og veggene, på komfyren og oppvaskmaskinen. Det var også blodige fotspor, sa hun i retten ifølge ABC.

Videre innrømmet hun å ha tatt Berreths telefon og pistol. Pistolen ble senere funnet av politiet, noe som styrker hennes forklaring. Hun skal også ha forklart at Frazee mente forloveden var farlig for deres barn og at han «måtte gjøre noe».

Hun er selv tiltalt for bevisforspillelse.

Et annet vitne fortalte at Frazee nylig har bedt ham bruke sine kontakter til å drepte flere vitner i saken. Vitne satt i fengsel med Frazee i høst.

– Han sendte meg lapper om informasjonen var for sensitiv.

Lappene Frazee angivelig skal ha skrevet ble lest opp i retten, og inneholdt hvem som skulle drepes og hvor man kunne finne dem.

– De trenger å forsvinne frem til etter rettssaken, sto det på lapp.

– Jeg skulle virkelig likt å ha sett min ekskjæreste med en kule i hodet, sto det på en annen.

Hevder historien er oppdiktet

Frazees forsvarer, Adam Steigerwald, stilte spørsmål om hvor troverdig ekskjæresten var som vitne.

– Denne saken er bygget opp på et fundament som ikke holder. Patrick Frazee er ikke skyldig, sa han i retten.

Forsvareren mener saken er bygget opp på indisier ut fra en oppdiktet historie fra Frazees ekskjæreste.

