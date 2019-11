DEKKET TIL: Johansson valgte å ta et håndkle over hodet da hun møtte på fengslingsmøtet i Luleå i mai 2013. Foto: Anders Alm / SCANPIX SWEDEN

Parteringsdrapsdømt flyttet til kvinnefengsel etter kjønnsskifte

Som Kristoffer Johansson ble hun dømt til ti år fengsel for å ha drept og partert ekskjæresten. Nå har hun gjennomgått kjønnskorrigerende behandling og er flyttet til kvinnefengsel.

Det er svenske Aftonbladet som erfarer at Kim Marie Johansson (28), som hun nå heter, er flyttet til Hinseberg kvinnefengsel etter først å ha fått avslag på søknaden om overføring.

Johansson fortalte om sine opplevelser med kjønnskorrigerende behandling i en dokumentar på svensk TV3, «I hodet på en morder», i fjor høst. En av argumentene hun oppga for å bli overført, var at hun var sliten av å bli seksuelt trakassert av de mannlige innsatte. Ifølge dokumenter fra Kriminalomsorgen har hun tidvis måtte bli satt i isolasjon fordi hun fryktet for egen helse.

OPPSIKTSVEKKENDE: Det var et stort presseoppmøte i Piteå tingrett før rettssaken mot Johansson startet i oktober 2013. Foto: Sofia Tanaka / TT NYHETSBYRÅN

Det var i 2014, som Kristoffer Johansson, Kim Marie i tingretten ble dømt til 14 års fengsel for drap. Etter en anke ble straffen redusert til ti år.

Dommen kom etter at 20-årige Vatchareeya Bangsuan forsvant sporløst etter en jobbetur i Boden i Sverige. Etter to uker fant politiet kroppsdelene hennes spredt i skogen. Enkelte levninger fant de også gjemt i et fraflyttet hus. Gjennom etterforskningen ble ekskjæresten Kristoffer mistenkt, og han ble etter hvert koblet til saken via blodspor.

I løpet av tiden i fengsel, søkte Johansson om permisjon for å oppsøke Karolinska sykehuset og gjennomgår en kjønnskorrigering.

I dokumentaren på TV3 forteller hun at hun har kjent seg som kvinne siden hun var rundt fem år gammel og går på hormonplaster og tar testosteronblokkere.

Ett år etter at myndighetene avgjorde at hun ikke skulle flyttes, fikk Johansson innvilget overføring likevel, skriver Aftonbladet.

Hun kan bli prøveløslatt 24. januar 2020.

