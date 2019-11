TRØBBEL: USAs president Donald Trump risikerer riksrett etter varslingen om hans samtale med Ukrainas president (innfelt). Foto: REUTERS/SKJERMDUMP

Ukraina-skandalen: Advokat frykter for varslerens sikkerhet

NEW YORK (VG) Trump og hans støttespillere retter hard skyts mot varsleren og ber mediene avsløre hvem det er. Overfor VG advarer varslerens advokat om hva en identifisering kan føre til.

Det var i august at varsleren slo alarm og dermed startet prosessen som kan føre til at Donald Trump, som den tredje amerikanske presidenten noensinne, stilles for riksrett.

Varsleren hevdet Trump misbrukte sin makt ved å be Ukraina blande seg i det amerikanske valget neste år, blant annet ved å kreve en etterforskning av sin politiske rival Joe Biden.

Trump og hans støttespillere svarte med å angripe varslerens troverdighet og kreve at han eller hun skulle stå frem med navn. Intensiteten har økt i takt med presset i riksrettsgranskingen.

På Trumps valgmøte i Kentucky denne uken oppfordret senator Rand Paul mediene til å offentliggjøre varslerens navn.

– Gjør jobben deres og trykk navnet! sa Paul, mens Trump sto bak ham.

Ifølge Demokratene har republikanerne også forsøkt å spørre vitner om detaljer som kan røpe varslerens identitet.

I STRUPEN PÅ VARSLEREN: Senator Rand Paul i Kentucky deltok på Trumps valgmøte i Kentucky tirsdag. Han sa at han kjente varslerens identitet og kritiserte mediene for å la være å publisere navnet. Foto: Susan Walsh / AP

Frykter for varslerens familie

Overfor VG understreker varslerens advokat alvoret i saken.

– Ethvert forsøk på å avsløre varslerens identitet i offentligheten vil være hensynsløst og uforsvarlig, og vil under visse omstendigheter også innebære et brudd på amerikansk lov, skriver Mark Zaid i en e-post.

Den Washington-baserte advokaten har i flere måneder vært nødt til å håndtere et voldsomt press. Tidligere har amerikanske medier skrevet at varsleren jobber i CIA og at han i en periode var stasjonert ved Det hvite hus.

Zaid frykter det kan få alvorlige konsekvenser dersom varslerens navn blir kjent.

– Å avsløre et navn – enten det er riktig eller uriktig – kan føre til fysisk skade og / eller trakassering for den personen, så vel som vedkommendes familie, sier Zaid.

Han spesialiserer seg på nasjonal sikkerhet og har jobbet med flere varslingssaker.

– Hevngjerrige intensjoner

Republikanerne har krevd at varsleren skal forklare seg i Kongressen. Advokatene har svart at det er uaktuelt, men at klienten kan svare på skriftlige spørsmål.

Zaid legger lite imellom i sin analyse av hva som står bak kravet:

– Ethvert forsøk fra republikanerne i Kongressen på å presse frem en vitneforklaring fra varsleren, vil ikke være noe annet enn en partipolitisk strategi med hevngjerrige intensjoner.

Angrepene mot varsleren skjer til tross for at brevet ikke lenger er et fokus i riksrettsgranskingen. De siste ukene har en rekke vitner underbygget flere av varslerens påstander.

Zaid mener varslerens redegjørelse er fullt ut dokumentert:

– Ikke bare har inspektøren for etterretning vurdert at varslet er troverdig og at den utgjør en presserende bekymring – ingen som leser den sammenfattende utskriften av presidentens telefonsamtale med Ukraina, i tillegg til å lytte til vitneforklaringer fra personer med førstehåndsinformasjon, kan komme frem til en annen rimelig konklusjon.

#FakeWhistleblower

Trumps offensiv foregår, som vanlig, i stor grad på Twitter.

Etter at han brukte emneknaggen #FakeWhistleblower, ble den på det meste brukt 1200 ganger i timen, ifølge en gjennomgang New York Times har gjort.

Trump har retweetet et krav om at varsleren må etterforskes, og anklager, i likhet med Rand Paul, anklaget mediene for å samarbeide med Demokratene om å beskyttet varslerens identitet.

Konspirasjonsteorier

Varsleren anklages også for å være i ledtog med Demokratene.

Varsleren søkte råd fra en medarbeider etterretningskomiteen i Representantenes hus, som blir ledet av Demokratenes Adam Schiff, om prosessen for å varsle. Schiff har sagt at han ikke ble kjent med varslerens identitet, men det har ikke hindret Trump i å påstå det motsatte:

– Han visste det lenge før, og han hjalp til med å skrive den også.

Hver dag legger republikanerne i Kongressen ut et bilde som skal vise hvor lenge Schiff har visst om navnet:

Presidentens støttespillere har også publisert det de mener er varslerens navn i sosiale medier. Onsdag ettermiddag norsk tid fordømte Zaids kollega Andrew Bakaj, som også representerer varsleren, på nytt slike forsøk.

– Samtidig noterer vi oss at en publisering eller promotering av et navn viser desperasjonen etter en avledning fra substansen i varslerens brev. Det vil ikke mildne nødvendigheten av at presidenten adresserer de vesentlige anklagene, som alle er bevist å være sanne, skriver han i en offentlig uttalelse.

