Toppdiplomatens vitnemål rammer Trump: Fulgte presidentens ordre

USAs EU-ambassadør sier Rudy Giuliani krevde noe tilbake for å invitere Ukrainas president til Det hvite hus. Ambassadøren tolket kravene som en ordre fra Trump.

Det er fjerde dag med offentlige, TV-hendte høringer i riksrettsprosessen mot USAs president Donald Trump. Det var knyttet stor spenning til hva Gordon Sondland, USAs EU-ambassadør, ville si da han møtte opp klokken 15 norsk tid.

Flere vitner har pekt på ham som en sentral person i riksrettsgranskingen.

Sondland gikk rett på sak:

– Jeg vet at medlemmer i denne komiteen ofte har rammet inn disse kompliserte sakene i et enkelt spørsmål: Var dette en «quid pro quo»?, sier Sondland, før han svarer på sitt eget spørsmål:

– Ja.

TOPPVITNE: Gordon Sondland, USAs EU-ambassadør, vitner i Representantenes hus. Foto: Drew Angerer / GETTY IMAGES

Quid pro quo betyr at man forlanger en tjeneste som gjengjeld for en annen tjeneste, og går rett i kjernen til anklagene mot Trump.

Demokratene mener Trump har misbrukt makt ved å få et annet land til å hjelpe ham politisk.

Det sentrale spørsmålet er om et møte i Det hvite hus og militærhjelp på 391 millioner dollar ble brukt til å presse Ukraina til å etterforske Demokratene og Joe Biden.

Direkte føring fra Trump

Sondland var en del av den amerikanske delegasjonen som deltok på innsettelsen av Volodymyr Zelenskys i mai i år. Han sier de fikk et positivt inntrykk av Ukrainas nye president.

De ønsket derfor å få til to ting, ifølge Sondland: En telefonsamtale mellom Trump og Zelensky, og et møte i Det hvite hus.

Men Trump var skeptisk, ifølge Sondland.

«Snakk med Rudy», skal Trump ha sagt.

Sondland sier at han og de andre diplomatene ikke ønsket å jobbe med Giuliani, men at de gjorde det etter «en uttrykkelig føring» fra Trump.

– Når presidenten sier «snakk med Giuliani», følger vi hans ordre, sier Sondland.

PEKER MOT GIULIANI: Rudy Giuliani er Trumps personlige advokat og en sentral person i riksrettshøringene. Her er han utenfor FN-bygningen i New York i september i år. Foto: Shannon Stapleton

Krav om kunngjøring

EU-ambassadøren sier han første gang snakket med Giuliani i august i år. Advokaten skal ha vært svært tydelig om hva han ønsket fra Ukraina.

– Mr. Giuliani forlangte noe i gjengjeld for å arrangere et møte i Det hvite hus for president Zelensky, sier Sondland, og fortsetter:

– Giuliani krevde at Ukraina skulle kunngjøre en etterforskning av valget i 2016/Demokratenes server og Burisma. Giuliani formidlet ønskene til USAs president, og vi vet at disse etterforskningene var viktige for presidenten.

Sondland mener Giulianis krav representerte Trumps ønsker. Et annet sted i vitnemålet sier han:

– Giuliani nevnte spesifikt valget i 2016, inkludert Demokratenes server, og Burisma som de to viktige sakene for presidenten.

Joe Bidens sønn har vært styremedlem i Burisma, et ukrainsk gasselskap. Trump hevder Joe Biden blokkerte en etterforskning av sønnen og selskapet, men det er ikke funnet hold i anklagene.

Valget i 2016/Demokratenes server er en henvisning til en ubegrunnet teori om at det var Ukraina, og ikke Russland, som sto bak innblandingen i det amerikanske valget i 2016.

Husker ikke

Sondland bidro med en million dollar til Trumps innsettelseskomité og ble utnevnt til USAs EU-ambassadør i 2018.

Selv om Ukraina ikke er en del av EU, har Sondland jobbet tett opp mot landet det siste halvåret.

I juli møtte han presidenten Zelensky i Ukrainas hovedstad Kiev. Ifølge en medarbeider ved ambassaden ringte Sondland til Trump fra en restaurant for å fortelle hvordan møtene hadde gått.

Medarbeideren hørte Trump spørre «vil han gjøre etterforskningen?».

– Han vil gjøre alt du ber ham om, skal Sondland ha svart.

På spørsmål fra Demokratenes advokat sier Sondland at han ikke betviler andre vitnemål, men at han ikke kan huske om de snakket om disse etterforskningene.

Endret forklaring

Sondland vitnet bak lukkede dører 17. oktober. Da sa han at han aldri trodde at utbetalingen av militærhjelp på 391 millioner dollar hadde betingelser.

Senere innrømmet han at han fortalte ukrainerne at midlene trolig ikke ville bli utbetalt før de lovet å åpne etterforskning.

Publisert: 20.11.19 kl. 16:38 Oppdatert: 20.11.19 kl. 16:59

