AKTIVIST: Vidal Guzman jobber for en organisasjon som jobber med å forbedre rettssystemet i USA. Han forteller VG om en barndom der han regelmessig ble stanset og ransaket av politiet. Foto: Thomas Nilsson / VG

New York-politiets utskjelte metode: – Jeg ble stanset fire-fem ganger om dagen

NEW YORK (VG) Den omstridte «stopp and frisk»-metoden skaper problemer for Mike Bloomberg. Vidal Guzman (28) var så vidt en tenåring da han for første gang ble stanset og ransaket av politiet.

Nå nettopp

På den såkalte supertirsdagen 3. mars stiller milliardæren Mike Bloomberg for første gang til valg. Han har solgt seg inn som den eneste som er i stand til å slå Donald Trump, men har vært nødt til å svare på anklager om trakassering og rasisme.

Les mer: Dette er supertirsdag

Da Bloomberg var borgermester i New York, skjøt omfanget av stans og ransakelser i været, noe som i hovedsak gikk ut over minoriteter.

På det meste, i 2011, ble 685.000 personer stanset. Nærmere ni av ti var afro- eller latinamerikanere. En like stor andel var uskyldig, ifølge en rapport fra New York Civil Liberties Union om den såkalte «stopp and frisk»-metoden.

– «Stop and frisk»-æraen førte til at jeg ble forfulgt av politiet hele min barndom, sier den eks-kriminelle aktivisten Vidal Guzman (28) til VG.

– Sint

Han viser VG rundt i sitt barndoms nabolag i Harlem, ett av de hardest rammede områdene. Han tar en pause utenfor bygningen der han første gang ble stanset av politiet som tolv-trettenåring.

– Jeg kom ut av leiligheten vår og skulle bare trekke litt luft. Politiet stoppet her, sier Guzman og peker mot fortauskanten.

– De presset meg mot veggen. Jeg var så liten at fyren måtte bøye ryggen og seg selv for å ha meg i posisjonen han var trent til å ha meg i.

MINNER: Vidal Guzman utenfor sin tidligere blokk i Harlem, der han for første gang ble ransaket av politiet. Foto: Thomas Nilsson / VG

Slike møter med politiet ble etter hvert en del av hverdagen.

– Jeg kunne bli stanset fire-fem ganger om dagen, sier Guzman, som anslår at det skjedde hundrevis av ganger.

– Når det kommer til et visst punkt, blir du virkelig sint.

Fakta om «stopp and frisk» i New York * Politiet har rett til å stanse og eventuelt ransake en person dersom de mener det er grunn til å mistenke at vedkommende har gjort eller er i ferd med å gjøre noe kriminelt. * I 2011 ble omtrent halvparten av dem som ble stanset, også ransaket. * Selv om de utgjorde mindre enn fem prosent av befolkningen, utgjorde unge svarte eller latinamerikanske menn (14–24 år) over halvparten av dem som ble stanset. * En domstol tvang politiet til å innføre nye retningslinjer i 2013, noe som førte til at omfanget stupet. Vis mer

Gjengmedlem

Det var ikke uten grunn at Guzman ble holdt under oppsyn av politiet. Han forteller om en tøff oppvekst i et belastet område. Han måtte tidlig ta ansvar for å få mat på bordet og var på gaten allerede som åtteåring. Han begynte å selge narkotika, og som medlem av den beryktede gjengen «The Bloods» overså han et helt kvartal.

Likevel sier han at politiet aldri fant hverken penger eller narkotika på ham. Guzman ble stilt for retten for knivsaker og ulovlig ferdsel, men sier anklagene var grunnløse.

I 2013 vitnet flere menn om at de ble arrestert uten grunn. CNN skrev at politifolk ble presset til å fylle kvoter og gjøre arrestasjoner.

– Hva burde politiet gjort i stedet for å stanse den kriminelle aktiviteten din?

– Mine rollemodeller var folk i nabolaget, narkotikalangere og gjengmedlemmer. Deres rollemodeller var de samme folkene. Da jeg ble eldre, hadde jeg ikke et etterskoletilbud. Det beste noe politi kunne gjort, var å kjempe for at brune og svarte samfunn fikk investeringene de trengte.

Her går Elizabeth Warren i strupen på Bloomberg for anklager om trakassering om kvinner:

– Ikke sett på som mennesker

Guzman sonet to dommer for ran, blant annet i det beryktede fengselsanlegget Riker’s Island. I dag jobber han for Just Leaders, en organisasjon som jobber for å få ned fengslinger i USA.

Han tror den omstridte metoden er noe av årsaken til at han og mange andre mistet tilliten til politiet. I en måling fra Washington Post og Ipsos fra januar i år, svarte 7 av 10 at de mistror politiet i egne lokalsamfunn.

– Vi ble ikke sett på som mennesker. Vi ble sett på som objekter, som en kvote som skulle fylles. Det skapte ikke et trygt samfunn. Det gjorde at vi tenkte så annerledes om politiet – at dette var rasistisk.

les også Warren om Bloomberg: Arrogant milliardær som trakasserer kvinner

I 2013 avgjorde en domstol at gjennomføringen var ulovlig. Politiet innførte nye retningslinjer og omfanget sank dramatisk. Likevel forsvarte Bloomberg strategien i årevis. Det var faktisk hvite, og ikke minoriteter, som ble urettmessig rammet, uttalte han i 2013.

– «Stop and frisk» har vist seg å være ikke bare den eneste, men den mest effektive måten for å få våpen ut av barns hender, sa han til New Yorker samme år.

Han snudde ikke før han i november i fjor erklærte at han skulle stille som presidentkandidat, ifølge en oversikt fra New York Times.

– Hver gang noen stiller, kommer det alltid en unnskyldning først fordi de visste at de gjorde noe galt. Hvorfor lot han ikke bare være å gjøre det? Det skadet oss alle, sier Guzman.

Presidentvalget 2020: Få siste nytt om valget og kandidatene her

– Tror alle er kriminelle

Edwin Bonilla (30) bor i samme område i Harlem. For et par år siden ble han stanset og arrestert to ganger uten grunn, forteller han.

BLE ARRESTERT: Edwin Bonilla sier at han ble tatt inn av Foto: Thomas Nilsson / VG

Bonilla satt henholdsvis tre og fem timer i arresten. Han sier at en advokat tok saken hans og sørget for at han fikk tilkjent erstatning på totalt 15.000 dollar.

– Jeg antar det var nye politifolk som ville fylle kvotene sine. De ville ha mange nok arrestasjoner.

Han nøler ikke med å kalle ordningen rasistisk.

– De tar svarte og latinamerikanere. Det er et dårlig nabolag. De tror alle er like, at alle er kriminelle.

LOKALKJENT: Carter Avery (64) vokste opp i Harlem og ble ofte stoppet av politiet. Han møter VG på vei fra frisøren i sitt gamle nabolag. Foto: Thomas Nilsson / VG

Carter Avery (64) vokste opp i samme nabolag og ble ofte stanset da han var ung. Han har flere venner som har dødd som følge av skytevåpen.

– Det var mye kriminalitet i nabolaget. Noen ganger fikk det meg til å følge meg beskyttet. Andre ganger følte jeg meg ikke respektert.

Han har likevel tro på Bloomberg som president.

– Det kreves penger for å stille. Trump gjorde det med egne penger. For å få ham ut, må du ha noen som også har egne penger. Jeg tror han ville vært en bra president. Så kan vi kanskje ha en person som Bernie Sanders neste gang.

Publisert: 02.03.20 kl. 20:36

Les også

Fra andre aviser