Warren om Bloomberg: Arrogant milliardær som trakasserer kvinner

Demokratenes debatt i Las Vegas var knapt i gang før kandidatene kastet seg over nykommeren på scenen, tidligere New York-borgermester Michael Bloomberg.

– La oss snakke om hvem vi stiller mot: En milliardær som har referert til kvinner som «feite kvinnfolk» og «hestetryner». Nei, jeg snakker ikke om Donald Trump, jeg snakker om borgermester Bloomberg.

Massachusetts-senator Elizabeth Warren kastet seg inn i demokratenes debatt i Las Vegas i Nevada natt til torsdag norsk tid med dette angrepet på den tidligere borgermesteren i New York, som hun hevder har «en historie med å gjemme unna skatt og trakassere kvinner».

Disse deltok i debatten Michael Bloomberg, tidligere borgermester i New York

Bernie Sanders, Vermont-senator

Joe Biden, tidligere visepresident

Elizabeth Warren, Massachusetts-senator

Pete Buttigieg, tidligere ordfører i South Bend, Indiana

Amy Klobuchar, Minnesota-senator

Debatten var den mest intense og brutale så langt, og flere av kandidatene ble utsatt for angrep fra flere hold. Verst gikk det altså ut over Michael Bloombeg – som deltok i sin første debatt.

– Hør her, jeg kommer til å støtte hvem det nå enn er som velges som demokratenes kandidat, men vi tar en stor risiko om vi bare erstatter én arrogant milliardær med en annen arrogant milliardær, sa Warren – som kjemper for sitt politiske liv etter skuffende resultater i primærvalgene i Iowa og New Hamsphire.

Bloomberg, som er en av USAs rikeste menn, kommer sent inn i kappløpet om å bli demokratenes presidentkandidat. Han har satset store penger på de 14 statene som avholder sine nominasjonsvalg på «Super Tuesday» 3. mars, og blitt beskyldt av de andre kandidatene for å kjøpe seg inn i kampen om å bli demokratenes kandidat.

Han har også fått massiv kritikk for kommentarer han skal ha kommet med mot kvinner gjennom sin tid som forretningsmann, og ble hardt presset av de andre kandidatene for mye omtalte hysj-avtaler som kvinner ved selskapet hans har signert.

– Du bør løse dem fra disse avtalene umiddelbart, sa Warren.

– Nei, vi kommer ikke til å løse dem fra disse avtalene. Dette er avtaler som ble inngått med godkjennelse fra begge parter, svarte Bloomberg til buing fra salen.

PÅ SCENEN I LAS VEGAS: Fra venstre: Michael Bloomberg, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Joe Biden, Pete Buttigieg og Amy Klobuchar. Foto: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Han la også til at ingen av kvinnene anklager ham for å ha gjort noe upassende, annet enn at de kanskje ikke «likte vitsen han kom med».

Den tidligere borgermesteren svarte slik på angrepet fra Warren:

– Dette handler om hvem som kan slå Trump. Jeg kan. Jeg er New Yorker, og jeg vet hvordan man slår en arrogant svindler som ham. I tillegg har jeg vært borgermester i en mangfoldig by, som jeg fikk på bena igjen etter 11. september. Jeg er også en filantrop som har tjent mine egne penger, og dem bruker jeg på å bli kvitt Donald Trump, den verste presidenten vi noen gang har hatt. Klarer jeg det, vil det bli en fantastisk gave til Amerika – og til mine barn.

