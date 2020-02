Disse syv er dømt i Russland-etterforskningen

Tidligere rådgiverble dømt torsdag 20. februar. Haner funnet skyldig i falsk forklaring til Kongressen , samt å ha påvirket et vitne og motarbeidet etterforskningen etter hackingen av Demokratenes e-poster i valgkampen i 2016. Aktoratet anbefalte mellom syv og ni års fengselsstraff, men både justisdepartementet og presidenten mente at det var for strengt. Uenigheten var grunnlag for hard debatt i USA, i tiden før domsavsigelsen.