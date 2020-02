ETTERTRAKTET: Tilskuere forsøker å få noen ord med Pete Buttigieg idet han forlater gymsalen i Nashua i New Hampshire søndag. Foto: Thomas Nilsson / VG

Kometen Buttigieg får gjennomgå av Biden

NEW HAMPSHIRE (VG) Mens alle vil ha en bit av den unge og fremadstormende Pete Buttigieg (38), kjemper den politiske veteranen Joe Biden (77) for å holde liv i presidentdrømmen.

For mindre enn 10 minutter siden

I innspurten mot tirsdagens viktige primærvalg spisser Demokratenes presidentkandidater albuene.

Pete Buttigieg og Joe Biden presenterer seg begge som sentrumsorienterte kandidater og kjemper om mange av de samme velgerne.

De siste dagene har Biden gått i strupen på den langt yngre konkurrenten, som er borgermester for en by på størrelse med Drammen. I helgen slapp den tidligere visepresidentens kampanje en spydig TV-reklame om Buttigiegs manglende erfaring.

– Da president Obama kalte på ham, bisto Joe Biden med å lede godkjennelsen av Affordable Care Act (Obamas helsereform, journ.anm.). Og da parkbrukerne kalte på Pete Buttigieg, installerte han dekorative lys under broene, noe som ga innbyggerne i South Bend opplyste elver, sier fortellerstemmen.

«Pete, Pete, Pete»

Ved inngangen til valget står de to mennene i to ulike posisjoner. Mens Pete Buttigieg klatrer på målingene, kjemper Joe Biden for å holde liv i kampanjen sin.

Valgmøtene deres i New Hampshire søndag bare preg av dette. Hos Pete Buttigieg strakk køen seg minst hundre meter allerede én time før dørene åpnet. Hos Joe Biden besto køen av færre enn 20 personer på dette tidspunktet.

Interessen viser Buttigiegs oppsving etter den kaotiske ledelsen i Iowa. Søndag startet han dagen med TV-intervjuer før det gikk slag i slag med fire valgmøter over hele delstaten.

FULLSATT: Mange hadde møtt opp for å få glimt av Pete Buttigieg, som ligger an til å gjøre et godt valg i New Hampshire tirsdag. Foto: Thomas Nilsson / VG

I en mellomstor gymsal i Nashua ble han ønsket velkommen med «Pete, Pete, Pete» og «USA, USA og USA». Med oppbrettede ermer og et stort, amerikansk flagg i bakgrunnen snakket han om våpenkontroll, sterke fagforeninger og en slutt på endeløse kriger.

– Jeg har klatret litt på målingene på siden sist jeg var her, kommenterte han humoristisk.

Men aller mest tid brukte han på å kontre kritikken om at han er en uerfaren kandidat som ikke vil få støtte blant svarte, som er en viktig velgergruppe.

– Borgermestere må få ting gjort. Du kommer aldri til å høre at byadministrasjoner stenger fordi to partier ikke blir enige. Vi må sørge for at vannet fortsetter å renne i kranene deres – så vi finner ut av det. Problemløsningen borgermesterne kan, er bare én av grunnene til at vi må få Washington til å se ut som en av de best drevne byene, sa Buttigieg som også ga et stikk til konkurrentene:

– Han er den mest splittende presidenten i vår tid. Derfor må vi ikke splitte amerikanere ytterligere. Ideen om at du enten må være for en revolusjon eller en status quo, utelukker mange av oss. Vi må ha en politikk som inkluderer alle.

HASTER VIDERE: Pete Buttigieg går ut bakveien og til en bil som står klar til å kjøre ham til neste arrangement. Medarbeiderne hans har satt opp midlertidige stålgjerder for å holde publikum og media unna. Foto: Thomas Nilsson / VG

VG snakket med flere tilskuere som la vekt på at han er en samlende kandidat.

– Han er den som kan bringe oss sammen, sier Elizabeth Burton (36).

– Er du bekymret for at han ikke har nok erfaring til å styre landet?

– Nei, for jeg tror han er en veldig smart fyr og at han vil omringe seg med de rette folkene som vil gi ham suksess. Bare fordi han er uerfaren, betyr det ikke at han ikke kan gjøre det.

Gina Baker ble overbevist av det hun så.

– Jeg likte alt han sa og alt han står for. Jeg liker ærligheten, intelligensen, at han har tjent landet, at han tror på kvinnenes rettigheter og at han vil beholde sosiale programmer og administrasjonen vi trenger. Og jeg tror han vil adlyde grunnloven.

– Hvorfor er han bedre enn Joe Biden?

– Joe Biden er en vidunderlig mann, men jeg tror tiden har løpt fra ham.

Rørt

Senere, noen kilometer utenfor byen, holdt Biden et følelsesladet og lavmælt innlegg om fattigdom, stoffmisbruk og kreft. Publikum satt i ring rundt den tidligere visepresidenten, som gikk noen skritt frem og tilbake mens han hadde den ene hånden i lommen.

DEMPET: Joe Biden startet valgkampmøtet med å snakke om samfunnets skyggesider. Publikum var samlet rundt ham. Foto: Thomas Nilsson / VG

77-åringen fikk tårer i øynene da han nevnte sin avdøde sønn Beau, og hevet ikke stemmen før han begynte å snakke om Trump:

– Som mange av dere har jeg mistet mye: kona og datteren min i en bilulykke, sønnen min til kreft. Men jeg skal for pokker ikke miste landet mitt!, erklærte han til applaus fra publikum.

Biden-velger: Han har mistet det

Men Biden er i en presset situasjon. Selv om den erfarne politikeren og tidligere senatoren leder målingene nasjonalt, står han i fare for å gjøre et like dårlig valg her i New Hampshire, som i Iowa. Samtidig mister han eldre, moderate og konservative velgere til Buttigieg, ifølge en måling fra CNN i helgen.

GJØR ENTRÉ: Joe Biden går mot talerstolen. På begge sider av ham står presse og publikum. Foto: Thomas Nilsson / VG

Roger Baskin (67) synes Joe Biden er en eksepsjonell politiker og har stemt på ham siden 1988. Men på vei inn til valgmøtet erklærer han at forbildet har mistet grepet:

– Dette er hans siste hurra. Han har drevet en dårlig kampanje. Nominasjonen var hans å miste, og jeg mener han har mistet den.

SKUFFET: Roger Baskin mener hans personlige favoritt Joe Biden har gjort en dårlig valgkamp. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Hva har han gjort feil?

– Han manglet energi i valgkampen og i debattene. Han gjorde det rett og slett ikke bra. I tidligere valgkamper har han vært bedre. Han var ikke godt nok forberedt, sier Baskin.

– Ikke helt klar

Men også Biden fremstilte seg som en samlende kandidat. Etter innlegget tok han imot spørsmål fra publikum, blant andre Nuala Cullen (95).

KLEM: Joe Biden setter seg ned ved siden av Nuala Cullen (95) og legger armen rundt henne. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Jeg er henrykt over å få komme, jeg har alltid likt Joe Biden. Han vil gjøre Amerika stolt igjen, sa Cullen til VG etterpå.

Peggy Landry tror Biden er den som vil være i stand til å forene landet og slå Trump.

– Hva med Pete Buttigieg?

– Jeg elsker ham. Han er en fantastisk kandidat, jeg tror bare ikke han er helt klar ennå.

Dette sier et gjennomsnitt av nasjonale målinger om kandidatenes popularitet:

Publisert: 10.02.20 kl. 13:53

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser