To personer er funnet døde i skredområde på Svalbard

En mann og en kvinne er funnet døde i et skredområde i Hornsund på Svalbard, opplyser Sysselmannen.

De har falt flere hundre meter nedover en bratt fjellside.

De to var fra den polske forskningsstasjonen i Hornsund, og polske statsborgere. Sysselmannen fikk melding om ulykken klokken 11.30 søndag.

– De har gått tur på fjellet, og antagelig gått over en skavl som har brekt av. De er identifisert, og varsling av pårørende er iverksatt, sier operasjonsleder Anders Haugerud til VG.

Kvinnen og mannen hadde dratt ut på tur fra stasjonen fredag. Da de ikke kom tilbake som avtalt innen søndag morgen, dro mannskap fra stasjonen ut for å lete etter dem. De to omkomne ble funnet noen timer senere i et vanskelig tilgjengelig skredområde under fjellet Kamkrona øst for stasjonen. De har falt flere hundre meter nedover en bratt fjellside.

- Vi sendte et helikopter med lege og politi fra Sysselmannen for å undersøke hva som har skjedd, samt følge opp de øvrige ansatte på basen. De omkomne er nå bragt til Longyearbyen, sier sysselmann Kjerstin Askholt i en pressemelding.

I april var snøskredfaren så høy på Svalbard at Sysselmannen besluttet å evakuere Gruvelageret og den øvrige bebyggelsen i området Sverdrupbyen i Longyearbyen.

Denne vintersesongen har elleve personer mistet livet i snøskred i Norge. Det er flere enn de tre siste vintrene til sammen, og kun én gang tidligere siden årtusenskiftet har antallet vært så høyt.

Publisert: 19.05.19 kl. 18:54