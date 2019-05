Det er frakteskipet «Wise Honest» som skal være tatt i arrest av amerikanske myndigheter. Skipet er nå på vei mot amerikanske farvann. Foto: HO / US Attorney's Office

Nordkoreansk kullskip tatt i arrest av USA

Ifølge amerikanske myndigheter har skipet fraktet kull i strid med internasjonale sanksjoner mot Nord-Korea.

Skipet ble tatt i arrest i april i år, og amerikanske myndigheter opplyser ifølge AP at det nå er på vei til amerikanske farvann. Skipet skal i flere år ha blitt benyttet til å levere kull fra Russland til Nord-Korea .

Washington Post skriver at skipet, som heter «Wise Honest», ble stoppet i Indonesia i fjor på bakgrunn av mistanke om at det fraktet kull, i strid med internasjonale sanksjoner rettet mot Nord-Korea. FNs sikkerhetsråd vedtok i 2017 en resolusjon som innebærer at landet ikke får eksportere kull.

– Dette sanksjonsovertredende skipet er nå ute av drift, sier John Demers i avdeling for nasjonal sikkerhet i justisdepartementet.

Ifølge amerikanske medier leverte USA papirer for å ta skipet i arrest, men det er uklart om det er Indonesia har overlevert skipet.

Justisdepartementet uttaler at de konfiskerer skipet på bakgrunn av at betaling for vedlikehold og utstyr til skipet har blitt gjennomført via amerikanske banker. Nord-Korea skal ha forsøkt å skjule fartøyets formål ved å forfalske både nasjonaliteten og kullets opprinnelse.

Det er første gang USA har tatt over et nordkoreansk skip på bakgrunn av brudd på internasjonale sanksjoner. Bekreftelsen kommer bare to timer etter at Nord-Korea skal prøveskutt to kortdistanseraketter, for andre gang på to dager.

Publisert: 09.05.19 kl. 19:17 Oppdatert: 09.05.19 kl. 19:53