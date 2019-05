EFTA domstolen behandler Fosen-Linjens søksmål mandag i Luxembourg. Fra venstre dommer Bernd Hammerman, domstolens president Pall Hreinsson, den norske settedommeren Ola Mestad, og domstolens registrar Olafur Einarsson. Foto: Alf Bjarne Johnsen, VG

EFTA-domstolen: Avviser inhabilitet

LUXEMBOURG (VG) EFTA-domstolens tre dommere har mandag morgen selv avgjort at domstolen ikke er inhabil i Fosen Linjen-saken.

Det trønderske rederiet Fosen-Linen som har saksøkt trafikkselskapet AtB i Trondheim, og Høyesterett har bedt EFTA-domstolen for andre gang å klargjøre hva som er riktig forståelse av europeisk rett i denne saken.

Etter at VG fredag avslørte at det hadde vært direkte kontakt om saken mellom EFTA-domstolens norske dommer Per Christiansen og Høyesteretts øverste dommer, justitiarius Toril Marie Øie, ble spørsmålet om habilitet satt på spissen:

Før rettsmøtet i Luxembourg startet mandag morgen, var det et 10 minutter langt møte på bakrommet for å avklare formelle prosedyrer.

Ingen innsigelser

Da den åpne rettshøringen startet klokken 10 mandag morgen, sa domstolens president, den islandske dommeren Pall Hreinsson, at domstolen selv hadde erklært seg habil, trass i påstander om det motsatte.

Ingen av partene protesterte mot dette, og høringen kunne dermed starte.

Heller ikke Fosen-Linjens advokater, Anders Thue og Christian Reusch, valgte å protestere på nytt, selv om de i helgen sendte et brev til domstolen med spørsmål om noen av dommerne på forhånd hadde gjort seg selv inhabile.

I helgen ble dommer Per Christiansen sykmeldt, og han er nå erstattet av en norsk settedommer, Ola Mestad.

Krever 83 millioner

EFTA-domstolen avgjør saker etter EØS-avtalen, og gir også rådgivende uttalelser til norske domstoler, råd som domstolene som hovedregel skal følge.

Fosen-Linjen har krevd 83 millioner kroner, pluss renter og saksomkostninger, fra det trønderske transportselskapet AtB, etter at en anbudskonkurranse om ferjedrift på Trondheimsfjorden ble avlyst på grunn av formelle feil.

I 2017 gikk EFTA-domstolen langt i å gi Fosen-Linjen medhold i dette erstatningskravet. Dette så imidlertid Frostating lagmannsrett bort fra da domstolen avviste EFTA-domstolens uttalelse som ikke åpenbart korrekt, og satte erstatningen fra AtB til Fosen-Linjen til 1,5 millioner kroner.

Denne avgjørelsen er anket til Høyesterett, og det spesielle i denne saken er at EFTA-domstolen nå skal opp den samme saken for andre gang, på anmodning fra Høyesterett.

Kontakt med Høyesterett

Saken spisset seg ytterligere da justitiarius i Høyesterett, Toril Marie Øie, uttalte til VG at EFTA-domstolens norske dommer hadde diskutert denne saken med henne før Høyesterett ba domstolen om en ny uttalelse:

«I en uformell samtale jeg hadde med dommer Christiansen, som jeg antar må ha vært vinteren 2018, og som for øvrig gjaldt helt andre temaer, nevnte han kort at EFTA-domstolen ikke ville ta det ille opp om Høyesterett ba om en presisering av den tidligere uttalelsen i Fosen-Linjensaken. Dette nevnte jeg for dommer Webster høsten 2018. Dommer Christiansen og jeg diskuterte ikke realiteten i saken under den nevnte samtalen, og har heller ikke gjort det før eller siden», skrev Øie i en epost til VG.

