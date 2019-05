HØYESTERETT: Republikanerne har flertall i Høyesterett. Det kan bety flere innstramminger i abortloven. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Knallhard abortkamp i USA: Trumps utnevnelser til høyesterett kan avgjøre

En rekke stater med republikansk flertall haster nå gjennom begrensninger i abortloven, mens det i stater der Demokratene har flertall blir vedtatt lover for å beskytte den. Abortkrigen er i gang.

Flere delstater i USA har i år vedtatt nye og langt strengere abortlover. I mai i år vedtok delstaten Alabama nærmest et totalforbud mot abort, mens Missouris guvernør har signert et lovforslag som forbyr abort etter uke åtte i svangerskapet.

Ingen av statene har gjort unntak for voldtekt eller incest.

Innstrammingene har skapt sterke reaksjoner verden rundt, og tusenvis av amerikanske kvinner har delt sin aborthistorie under emneknaggen #YouKnowMe.

Samtidig har delstater ledet av Demokratene kjempet gjennom lover for å beskytte dagens abortlov.

– Dette har vært det mest aktive lovgivningsåret i nyere minne, sier Steven Aden som er rådgiver for anti-abortorganisasjonen «Americans United for Life», ifølge The New York Times.

Bygget på retten til privatliv

Demokratene forsøker å forsvare en domsavgjørelse i Høyesterett i 1973, den såkalte Roe mot Wade-saken.

USA-ekspert Hilmar Mjelde forklarer at Høyesterett kom fram til at kvinners rett til abort var garantert under grunnlovstilleggene, og forbød delstatene å gjøre abort til noe kriminelt.

DEMONSTRANTER: Abortrettighetsaktivister demonstrerer utenfor Høyesterett 21. mai i år. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Høyesterett bygget dommen på retten til privatliv, som ikke eksplisitt finnes i grunnloven.

– Kritikerne på begge sider mener derfor at Høyesterett bygget på tvilsomt juridisk grunnlag, og mange har derfor aldri godtatt domsavslutningen prinsipielt, sier Mjelde.

Han forklarer at abortmotstandere tror at Høyesterett vil omgjøre Roe mot Wade-domsslutningen, noe som vil bety at delstatene selv vil kunne bestemme hvordan de vil regulere abort.

Kan få stor variasjon i delstatene

– Vi får da en stor delstatlig variasjon i abortlovverket. Men historisk har Høyesterett gått forsiktig frem her, så jeg tror det er mer sannsynlig at Høyesterett vil gå forsiktig frem her og eventuelt tolke abortretten mer innskrenkende enn tidligere, sier Mjelde.

Demokratstatene Washington, Oregon, Nevada, California, Hawaii, Maryland, Delaware, Connecticut og Maine har lover som eksplisitt tillater abort.

– Republikanernes holdning generelt er at abort kun er greit etter incest, voldtekt og ved fare for mors liv, forklarer Mjelde.

– De mest moderate republikanerne liker å sitere Bill Clinton, som sa at abort bør være trygt, lovlig og sjelden, legger han til.

Vil velte dom

– Loven som ble vedtatt i Alabama er den mest ekstreme i landet når det kommer til innskrenking av abortretten, sier Mjelde.

ABORTMOTSTANDERE: Becky Gerritson taler under en demonstrasjon for abortmotstandere 22. mai i år. Foto: Kim Chandler / TT NYHETSBYRÅN

Han forklarer at loven er skrevet med det formål å få omgjort Roe mot Wade-bestemmelsen.

– Denne nye loven er så på kant med det vedtaket at tanken bak er at den skal havne i Høyesterett, som så tar stilling til abortretten på nytt. Abortmotstanderne håper da at 1973-vedtaket skal bli reversert, sir han.

Abortmotstanderne mener, ifølge Mjelde, at sjansen for å få omgjort domsavslutningen er optimal. Han påpeker at et flertall av høyesterettsdommerne, og president Donald Trump, er abortmotstandere.

Trumps Høyestretts kan avgjøre

I oktober i fjor fikk president Donald Trump utnevnt Brett Kavanaugh som høyesterettsdommer. Det var Trumps andre utnevnelse. Dermed er det nå konservativt flertall i Høyesterett.

Mange pro-abortgrupper advarte tidlig mot strengere abortlover og muligheten for totalforbud mot abort med Kavanaugh i høyesterett. Flere av Kavanaughs tidligere uttalelser og domsavgjørelser i lavere rettsinstanser ligger mot høyresiden i politikken.

Kavanaugh sa selv under en høring i fjor at Roe mot Wade-domsavslutning er viktig presedens fra Høyesterett. Demokratene mener på sin side at Kavanaugh løy under ed.

SAKSØKER: Flere pro-abortgrupper har gått til sak mot delstatene som har vedtatt lover som begrenser dagens abortlov. Bildet er fr. Whole Woman's Health clinic, som har gått til sak mot Texas. Foto: Andrew Burton

Høyesterett har foreløpig ikke håndtert noen av ankene i abortsakene som er blitt blokkert i lavere rettsinstanser, ifølge CNN.

Dermed har vi heller ikke noe sikkert svar på hvordan Kavanaugh faktisk vil stemme.

– Det lages mye politikk i amerikansk høyesterett fordi sakene som når så høyt i rettsvesenet ofte er politisk av natur, og fordi dommernes ideologiske syn preger hvordan de ser på sakene de behandler, forklarer Mjelde.

Uenigheten er blitt større

Under oppkjøringen til presidentvalgkampen i 2020 er abort blitt et hett tema for Demokratenes presidentkandidater. Ifølge Buzzfeed vil nærmest samtlige presidentkandidater for Demokratene gjøre Wade mot Roe-domsavslutningen til nasjonal lov.

Men Mjelde tror ikke abortkampen vil endre noe før valget.

– Den mobiliserer først og fremst de som allerede er sterkt for Trump – de kristenkonservative – og de som allerede er sterkt mot ham – liberale kvinner i områder Demokratene allerede står sterkt i, sier han.

Mjelde forklarer at økonomien og helseordninger er større tema i USA i dag.

VIL BESKYTTE: Demokratenes presidentkandidat Joe Biden er blant flere sentrale demokrater som har tatt til orde for å beskytte abortloven. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

– Abort inngår i den større kulturkonflikten, der de to partiene ser helt ulikt på flere sentrale verdisaker. Begge partiene fremstiller hverandre som overtatt av ekstremister og seg selv som forsvarere av amerikanske kjerneverdier. Men de er ikke enige om hva disse verdiene er, sier han.

Amerikansk politikk preges nå av polarisering med emosjonelle kulturkonflikter med høyt konfliktnivå, ifølge Mjelde.

– I motsetning til andre kulturkonflikter, som synet på homofili, har uenigheten mellom partiene her blitt større over tid. Ikke mindre, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde.

