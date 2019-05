I HARDT VÆR: Visekansler Heinz-Christian Strache anklages for korrupsjon. Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Østerrikes visekansler anklages for korrupsjon

Et skjult videoopptak fra 2017 skal vise visekansler Heinz-Christian Strache tilby regjeringskontrakter mot politisk støtte. Nå krever flere hans avgang.

Oppdatert nå nettopp







Videoen skal ha blitt tatt opp i en luksusvilla på Ibiza på kvelden den 24. juli, bare måneder før valget i Østerrike.

Opptaket er lekket til de tyske avisene Der Spiegel og Süddeutsche Zeitung.

Ifølge avisene viser opptaket visekansler og leder for det høyrenasjonalistiske Frihetspartiet (FPÖ) Heinz-Christian Strache sammen med partimedlem Johann Gudenus i samtaler med en russisk kvinne.

Kvinnen utgir seg for å niesen til en russisk oligark som vil investere 250 millioner euro i Østerrike.

les også Norske Hans jobber i amerikansk politikk: – Institusjonalisert korrupsjon

I videoen skal Strache ha tilbudt kvinnen regjeringskontrakter verdt milliarder av kroner mot politisk støtte.

Avisene skriver at politikerne ble lurt i en felle, men at det ikke er kjent hvem som skal ha lurt politikerne og hvorfor.

Skulle kjøpe avis mot støtte

Kvinnen skal ha tilbudt å kjøpe 50 prosent av andelene i den største avisen i Østerrike, Kronen Zeitung, og gi Frihetspartiet støtte på lederplass.

Strache anslår at det vil øke oppslutningen hans betraktelig, og at han med avisens støtte vil kunne få 34 prosent av stemmene ved valget.

les også Jon regner på brexit-sannsynlighet: Dette mener han blir utfallet

– Hvis du kan ta over Kronen Zeitug tre uker før valget og få oss på førsteplass, da kan vi snakke om alt mulig, sier visekansleren angivelig i opptaket.

Lørdag morgen skriver NTB at Østerrikes statsminister Sebastian Kurz utelukker videre samarbeid med visestatsministeren og FPÖ-leder Heinz-Christian Strache.

Kurz har innkalt Strache til møte klokken 11 etter at regjeringen i Wien fredag holdt krisemøte, melder Reuters.

«Den største skandalen»

Strache skal også ha antydet at Frihetspartiet har ulovlige systemer for pengedonasjoner. Strache nevner konkrete personer som skal ha donert penger til partiet gjennom en stiftelse, for å unngå revisjonsretten.

De påståtte pengedonorene nekter selv for å ha sendt penger til partiet, ifølge Der Spiegel og Süddeutsche Zeitung.

les også Steve Bannon om Frp: – Rollemodeller for Europa

Det største opposisjonspartiet i Østerrike, Sosialistpartiet (SPOe) er blant dem som krever Straches avgang. Partiet kaller den lekkede videoen for «den største skandalen» i etterkrigstiden i Østerrike.

Ifølge BBC kommer anklagene etter mye spenning i koalisjonsregjeringen.

Publisert: 18.05.19 kl. 09:50 Oppdatert: 18.05.19 kl. 10:22