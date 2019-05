SIKKERHETSMØTE: Britenes statsminister Theresa May tok imot NATOs generalsekretær i Downing Street tirsdag kveld. De diskuterte flere temaer, blant annet Russlands nye atomrakett. Foto: Ahmed Fawad Ashraf/VG

Stoltenberg i møte med May om Putins atomrakett: – Vil ikke speile det Russland gjør

LONDON (VG) NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sier Russland har frist til over sommeren til å fjerne atomrakettene landet har plassert ut.

– Tiden begynner å renne ut. Sjansen for at Russland kommer tilbake og overholder avtalen blir mindre, sier han til VG.

Britenes statsminister Theresa May tok imot NATOs generalsekretær i Downing Street tirsdag kveld. På agendaen sto en rekke tema knyttet til sikkerhet – særlig diskuterte de hvordan NATO-landene skal svare på at Russland ruster opp med missilet SSC-8.

Norges nabo i øst har ifølge tyske etterretningskilder plassert ut minst 64 missiler som kan ha en rekkevidde på 2000 kilometer.

– Disse våpnene er mobile og lette å gjemme. De har kort varslingstid og reduserer derfor terskelen for bruk av atomvåpen i krig, sier Stoltenberg etter møtet.

Rakettene blir omtalt som farlige fordi de kan bære kjernevåpen og nå store deler av Europa. De setter også ifølge NATO hele INF-avtalen om nedrustning på spill.

AVTALEBRUDDET: Dette russiske missilsystemet, SSC-8 eller 9M729, er årsaken til at USA sa opp avtalen som forbyr mellomdistanse kjernevåpen i Europa. Bildet er tatt på en utstilling utenfor Moskva i januar i år. Foto: Maxim Shemetov / Reuters Foto: Reuters

INF står for Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty og er en nedrustningsavtale USA og Sovjetunionen skrev under på i 1987. Målet med avtalen var å fjerne alle landbaserte atom-missiler av mellomdistansetypen.

Russland hevder de ikke bryter avtalen fordi raketten bare er testet opp til 480 kilometers rekkevidde.

Svarer ikke med samme mynt

– Theresa May og jeg diskuterte hvordan NATO skal svare. Diskusjonene pågår i NATO og vi ser på mange ulike tiltak, som våre militære eksperter ser på.

– Hvordan vil du kategorisere trekket fra Russland?

– Det er et alvorlig brudd. INF-avtalen er en av de viktigste og fineste avtalene vi har. Den skal ikke bare redusere antall våpen, men fjerne dem.

Han er tydelig på at NATO så langt ikke har planer om å svare med samme mynt og ruste opp slik Russland gjør.

– Vi har gjort det klart at vi ikke har planer om å utplassere nye våpen, så vi vurderer andre løsninger. Vi vil ikke speile hva Russland gjør, men Russland kan ikke bryte avtalen uten konsekvenser.

Tiden er imidlertid i ferd med å renne ut.

Avtalen kan gå i vasken

Russland har frist til begynnelsen av august, og Stoltenberg ser at sjansen for at Russland kommer tilbake og overholder avtalen blir mindre og mindre. Derfor har NATO-landene ifølge Stoltenberg begynt å forberede seg på en verden uten en INF-avtale, men med flere russiske atomraketter i Europa.

– Likevel er du tydelig på at NATO ikke vil sette ut våpen?

– Det jeg har sagt er at vi ikke har planer om å svare med samme mynt, men vi har mange andre muligheter.

– Kan du gi innsikt i hvilke muligheter det er?

– Det vil jeg være varsom med fordi jeg vil ikke danne et grunnlag for spekulasjoner. Det kommer til å komme svar – ikke minst blir det en viktig sak under NATO-toppmøtet i desember.

Brexit styrker NATO

Toppmøtet er i London og Theresa May og Storbritannia er vertskapet.

De to lederne diskuterte også saken som opptar det meste av tiden til Theresa May for tiden, nemlig brexit.

At brexit kan skape problemer for samarbeid om sikkerhet, utveksling av etterretning, kampen mot terrorisme og organisert kriminalitet i EU ble nylig avvist av etterretningssjefene i Storbritannia, Tyskland og Frankrike i en felles uttalelse.

Stoltenberg sier heller ikke NATO blir påvirket av utfallet av brexit.

– Vi har ingen grunn til å tro at det blir dårligere. Tvert imot er det sånn at brexit vil gjøre det enda viktigste at man bruker NATO som plattform til å samarbeide, om man ikke lenger har EU.

Publisert: 15.05.19 kl. 18:30 Oppdatert: 16.05.19 kl. 12:02